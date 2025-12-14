scorecardresearch
 
बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, घने कोहरे में बस और बोलेरो की जोरदार टक्कर, 4 की मौत, 3 घायल

बांदा में बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर घने कोहरे के कारण प्राइवेट बस और बोलेरो की जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं. बोलेरो सवार महोबा के गयोड़ी गांव के एक ही परिवार के लोग अस्थियां विसर्जित करने प्रयागराज जा रहे थे. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं.

परिवार अस्थियां विसर्जित करने प्रयागराज जा रहा था.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
परिवार अस्थियां विसर्जित करने प्रयागराज जा रहा था.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)

उत्तर प्रदेश के बांदा में बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा इतना भयावह था कि बोलेरो गाड़ी के परखच्चे उड़ गए.

बताया जा रहा है कि बोलेरो सवार एक ही परिवार के लोग अस्थियां विसर्जित करने प्रयागराज जा रहे थे. रास्ते में घना कोहरा छाया हुआ था, इसी दौरान पीछे से आ रही एक प्राइवेट बस ने बोलेरो में जोरदार टक्कर मार दी.

यह भी पढ़ें: देर रात बांदा पुलिस की बड़ी कार्रवाई... जुग्गी-झोपड़ियों पर छापा, सभी बाहरी लोगों का सख्त वेरिफिकेशन शुरू

कोहरे ने बढ़ाया खतरा, मौके पर मची अफरा-तफरी

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास से गुजर रहे राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया.

बोलेरो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, इसलिए पुलिस ने बुलडोजर क्रेन की मदद से रेस्क्यू कर घायलों और शवों को बाहर निकाला. सभी घायलों को तुरंत जिला अस्पताल बांदा भेजा गया.

इलाज के दौरान एक और मौत

जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक घायल ने दम तोड़ दिया, जिससे मृतकों की संख्या चार हो गई. तीन अन्य घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है.

बांदा

मृतक और घायल सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं. हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.

महोबा के रहने वाले थे सभी लोग

यह हादसा बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर हुआ. जानकारी के मुताबिक, महोबा जिले के गयोड़ी गांव के रहने वाले एक ही परिवार के करीब आठ लोग बोलेरो से अस्थियां लेकर प्रयागराज जा रहे थे. घने कोहरे के चलते बोलेरो रास्ते में रुकी हुई थी, तभी पीछे से आई प्राइवेट बस ने उसमें जोरदार टक्कर मार दी.

पुलिस ने शुरू की कानूनी कार्रवाई

पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया है. साथ ही बस चालक को बस सहित कब्जे में ले लिया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. हादसे के बाद से एक्सप्रेस-वे पर सुरक्षा और सतर्कता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.

