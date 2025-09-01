मथुरा: लोन देने के लिए महिला बैंक मैनेजर ने 4 लाख घूस मांगे, CBI ने धर दबोचा

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है. यहां यूको बैंक की वरिष्ठ प्रबंधक (सीनियर मैनेजर) गरिमा सिंह को CBI ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने एक व्यक्ति से लोन की बकाया राशि जारी करने के बदले 4 लाख रुपये की मांग की थी.

लोन की रकम में फंसा खेल

सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक शिकायतकर्ता ने यूको बैंक के कोतवाली रोड शाखा से एक करोड़ रुपये का लोन लिया था. इसमें से 90 लाख रुपये पहले ही जारी किए जा चुके थे. लेकिन शेष 10 लाख रुपये बैंक मैनेजर ने रोक लिए. आरोप है कि इस बकाया रकम को जारी करने के लिए वरिष्ठ प्रबंधक गरिमा सिंह ने 4 लाख रुपये रिश्वत की मांग की.

4% रिश्वत की डिमांड

शिकायतकर्ता के अनुसार, बैंक मैनेजर ने 4 लाख रुपये यानी लोन राशि का 4 प्रतिशत बतौर रिश्वत मांगा. इसके बाद पीड़ित ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई. सीबीआई ने शिकायत की जांच करने के बाद जाल बिछाया और बैंक अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई.

पहले किस्त में ही फंसी

एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि योजना के तहत शिकायतकर्ता को रिश्वत की पहली किस्त 2 लाख रुपये देने के लिए कहा गया. जैसे ही बैंक मैनेजर और एक बिचौलिया यह रकम स्वीकार करने लगे, सीबीआई की टीम ने दोनों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया.

रिश्वतखोरी पर सख्ती

सीबीआई ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. आगे की जांच जारी है और इस बात की भी पड़ताल की जा रही है कि कहीं इस मामले में अन्य लोग भी शामिल तो नहीं हैं.

जनता में गुस्सा

मथुरा के इस मामले ने बैंक ग्राहकों के बीच नाराजगी पैदा कर दी है. लोग कह रहे हैं कि जब आम आदमी अपनी जरूरत के लिए लोन लेता है तो उसे पहले से ही ब्याज और कागजी औपचारिकताओं का बोझ झेलना पड़ता है, ऐसे में बैंक अधिकारियों की रिश्वतखोरी लोगों की मुश्किलें और बढ़ा देती है.

CBI अधिकारियों ने कहा कि वे इस मामले में निष्पक्ष जांच करेंगे और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

