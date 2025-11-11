scorecardresearch
 

कौशांबी: बेटे के लिए बहू देखने गए पिता को हो गया समधन से प्यार, घर में मचा बवाल, थाने पहुंचा मामला

यूपी के कौशांबी में बेटे के लिए बहू देखने गए एक व्यक्ति को होने वाली समधन से प्यार हो गया. फतेहपुर के इस शख्स की आंखें लगभग तीन महीने पहले बहू देखते समय समधन से लड़ गईं. यह अनोखा प्रेम प्रसंग जब व्यक्ति की पत्नी को पता चला तो हंगामा हो गया. मामला महिला थाने पहुंचा, जहां दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ.

कौशांबी में थाने पहुंचा परिवारिक मामला (Photo- AI Generated)
यूपी के कौशांबी से एक चौंकाने वाला प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है. एक व्यक्ति अपने बेटे के लिए बहू देखने गया था, लेकिन उसे होने वाली समधन से ही प्यार हो गया. जब इस प्रेम कहानी की जानकारी परिजनों को हुई तो हंगामा मच गया और मामला सुलझाने के लिए महिला थाने पहुंचा. घंटों चली बातचीत के बाद आखिरकार दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया. 

बहू की जगह समधन से लड़ी आंखें

यह अजीबो-गरीब प्रेम कहानी तब शुरू हुई जब फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र का एक व्यक्ति अपने बेटे की शादी तय करने के लिए कौशांबी के महेवाघाट कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में बहू देखने गया था. लगभग तीन महीने पहले बहू देखते समय व्यक्ति की आंखें होने वाली समधन से लड़ गईं. दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और वे एक-दूसरे को प्यार करने लगे. यह मामला आगे बढ़ा तो इस प्रेम प्रसंग की भनक व्यक्ति की पत्नी को लगी. 

पत्नी ने थाने में की लिखित शिकायत

पति के इस व्यवहार से नाराज पत्नी का पारा चढ़ गया. जब मामला हद से ज्यादा बढ़ गया तो पत्नी ने मंझनपुर महिला थाने में इसकी लिखित शिकायत दर्ज करा दी. शिकायत मिलने के बाद महिला थाना प्रभारी नीलम राघव और महिला आरक्षी विद्या यादव ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया. दोनों पक्षों को समझाने-बुझाने का दौर कई घंटों तक चला, जिसके बाद आख़िरकार दोनों पक्ष समझौते के लिए राजी हो गए. 

टूटा रिश्ता और खत्म हुआ प्रेम संबंध

महिला थाने में हुए समझौते के तहत यह तय किया गया कि अब उस घर में बेटे की शादी नहीं होगी. इसके साथ ही, यह भी फैसला लिया गया कि दोनों लोग (व्यक्ति और समधन) आपस में किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रखेंगे.  इस तरह, जहां बेटे की शादी का रिश्ता टूट गया, वहीं परवान चढ़ता यह अनोखा प्रेम प्रसंग भी पुलिस थाने में जाकर खत्म हो गया. 

