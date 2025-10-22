आतिशबाजी से खिलवाड़ में गई युवक की जान... पटाखे पर रखा ग्लास, धमाका हुआ तो शरीर में घुसे टुकड़े

रोशनी और खुशियों का त्योहार दिवाली इस बार उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक परिवार के लिए मातम में बदल गया. दरअसल नोएडा के थाना सेक्टर-63 क्षेत्र के छिजारसी कॉलोनी में पटाखा फोड़ते समय स्टील का गिलास फटने से बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में एक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई.

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 वर्षीय मृतक युवक शिवा पुत्र विनोद, निवासी बिलाल मस्जिद वाली गली, छिजारसी कॉलोनी में अपने परिवार के साथ दिवाली मना रहा था. इसी दौरान उसने पटाखा फोड़ने से पहले उसके ऊपर एक स्टील के गिलास रख दिया. तेज धमाके के साथ गिलास फट गया और उसके टुकड़े शिवा के शरीर में जा धंसे. गंभीर चोट लगने के कारण युवक की हालत बिगड़ गई.परिजनों ने आनन-फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

थाना सेक्टर-63 पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. बताया जा रहा है अधिक ब्लीडिंग होने के कारण शिवा की मौत की मौत हुई है. पुलिस का कहना है कि मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

बता दें कि दिवाली के दिन ऐसी कई अन्य दर्घटनाएं सामने आईं जहां खुशियां एकाएक मातम में बदल गईं. कई पटाखे के चलते किसी बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई तो कई आग लग गई.

Advertisement

---- समाप्त ----