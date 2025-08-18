scorecardresearch
 

Feedback

ललितपुर: घर में सो रहे युवक को सांप ने की डंसने की कोशिश, उसने मसल डाला सांप का मुंह

ललितपुर के तिसगना गांव में एक युवक पर घर में सोते समय काले सांप ने हमला कर दिया. घबराने के बावजूद युवक ने हिम्मत दिखाई और सांप का मुंह हाथों से दबाकर करीब आधे घंटे तक पकड़े रखा, जिससे उसकी मौत हो गई. युवक को परिजन अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि उसे सांप ने नहीं काटा था. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Advertisement
X
सांप के हमले में बाल-बाल बचा युवक (Photo: Screengrab)
सांप के हमले में बाल-बाल बचा युवक (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां मड़ावरा थाना क्षेत्र के तिसगना गांव में 32 साल के युवक गोविंद पर अचानक उस वक्त सांप ने हमला कर दिया जब वह अपने घर में लेटा हुआ था. बताया जा रहा है कि गोविंद जब बिस्तर उठा रहा था तभी एक काला सांप उस पर गिर पड़ा और उसके हाथों में लिपट गया. 

यह देखकर गोविंद घबरा गया लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी. उसने सांप का मुंह पकड़कर कसकर दबा लिया और करीब आधा घंटे तक उसे अपने हाथों से जकड़े रखा. इस दौरान गोविंद जोर-जोर से बचाने की गुहार भी लगाने लगा और घबराहट में नीचे गिर गया. उसके परिजनों ने जब यह दृश्य देखा तो वे डर गए और तुरंत गोविंद को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) मड़ावरा में भर्ती करा दिया. वहीं डॉक्टरों ने जांच के बाद साफ किया कि गोविंद को सांप ने काटा ही नहीं था और उसके शरीर पर किसी भी प्रकार के जहर का असर नहीं है.

गोविंद की इस बहादुरी ने पूरे गांव में चर्चा का विषय बना दिया है. दरअसल, उसने न केवल खुद को बचाया बल्कि सांप को भी अपने हाथों से मसलकर मार डाला. घटना के बाद उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह हाथों से सांप को दबाकर रखे हुए नजर आ रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

young man crushed the snake to death (Photo: screengrab)
युवक ने सांप को हाथ में दबोचकर मार डाला, 30 मिनट तक मसलता रहा फन, वीडियो वायरल  
daughter eloped with her lover, condolence letters were printed declaring her dead
प्रेमी संग भागी बेटी को परिवार ने किया ‘मृत घोषित’, छपवाए शोकपत्र और रखी तेरहवीं 
पत्नी ने नशे में पति को सड़क पर लात-घूंसों से मारा 
नशे में धुत पत्नी ने पति को पीटा. (Photo: Screengrab)
शराब के नशे में पत्नी का हंगामा! सड़क पर बाल पकड़कर पति को लात-घूंसों से मारा 
lalitpur murder
प्रेमिका की लाश को बांध में फेंका 
Advertisement

युवक सुरक्षित, मारा गया सांप

स्थानीय लोगों का कहना है कि गोविंद का साहस काबिले तारीफ है. हालांकि डॉक्टरों और विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की कोशिश बेहद खतरनाक हो सकती है. अगर सचमुच सांप ने काट लिया होता तो इतनी देर तक उसे हाथों से दबाकर रखना जानलेवा साबित हो सकता था.

फिलहाल गोविंद की हालत पूरी तरह ठीक है और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. वहीं पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ऐसी घटनाओं में तुरंत विशेषज्ञों को बुलाएं और अपनी जान जोखिम में न डालें.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement