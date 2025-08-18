ललितपुर: घर में सो रहे युवक को सांप ने की डंसने की कोशिश, उसने मसल डाला सांप का मुंह

उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां मड़ावरा थाना क्षेत्र के तिसगना गांव में 32 साल के युवक गोविंद पर अचानक उस वक्त सांप ने हमला कर दिया जब वह अपने घर में लेटा हुआ था. बताया जा रहा है कि गोविंद जब बिस्तर उठा रहा था तभी एक काला सांप उस पर गिर पड़ा और उसके हाथों में लिपट गया.

यह देखकर गोविंद घबरा गया लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी. उसने सांप का मुंह पकड़कर कसकर दबा लिया और करीब आधा घंटे तक उसे अपने हाथों से जकड़े रखा. इस दौरान गोविंद जोर-जोर से बचाने की गुहार भी लगाने लगा और घबराहट में नीचे गिर गया. उसके परिजनों ने जब यह दृश्य देखा तो वे डर गए और तुरंत गोविंद को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) मड़ावरा में भर्ती करा दिया. वहीं डॉक्टरों ने जांच के बाद साफ किया कि गोविंद को सांप ने काटा ही नहीं था और उसके शरीर पर किसी भी प्रकार के जहर का असर नहीं है.

गोविंद की इस बहादुरी ने पूरे गांव में चर्चा का विषय बना दिया है. दरअसल, उसने न केवल खुद को बचाया बल्कि सांप को भी अपने हाथों से मसलकर मार डाला. घटना के बाद उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह हाथों से सांप को दबाकर रखे हुए नजर आ रहा है.

युवक सुरक्षित, मारा गया सांप

स्थानीय लोगों का कहना है कि गोविंद का साहस काबिले तारीफ है. हालांकि डॉक्टरों और विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की कोशिश बेहद खतरनाक हो सकती है. अगर सचमुच सांप ने काट लिया होता तो इतनी देर तक उसे हाथों से दबाकर रखना जानलेवा साबित हो सकता था.

फिलहाल गोविंद की हालत पूरी तरह ठीक है और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. वहीं पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ऐसी घटनाओं में तुरंत विशेषज्ञों को बुलाएं और अपनी जान जोखिम में न डालें.

