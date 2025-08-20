'मंदिर की सफाई करने क्यों नहीं आया...?', मारपीट और बेज्जती से आहत शख्स ने दी जान

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ओढ़न्य पड़रिया में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के रहने वाले देवेन्द्र शर्मा ने बेइज्जती और मारपीट से आहत होकर जान दे दी. देवेन्द्र ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. घटना से पूरे गांव में गम का माहौल है.

ग्राम ओढ़न्य के निवासी देवेंद्र सुबह घरेलू काम करने के बाद परचून की दुकान से सामान लेने गया था. तभी गांव के ही आशीष भदौरिया ने बेइज्जत करते हुए कहा कि 'मंदिर की सफाई करने क्यों नहीं आया?' इतना ही नहीं, आरोप है कि आशीष ने देवेंद्र के साथ मारपीट भी कर दी.

इस मारपीट और अपमान से आहत देवेंद्र ने घर आकर पूरी घटना अपनी पत्नी को बताई और कहा कि अगर तुमने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई तो मैं जहर खा लूंगा. पत्नी थाने जाने के लिए घर से निकली ही थी कि इसी बीच रास्ते में आरोपी आशीष ने उसे रोक लिया और घर लौटने को कहा. दबंगई से भयभीत पत्नी बिना रिपोर्ट कराए घर लौट आई.

घर लौटने के बाद उसने देखा कि देवेंद्र ने बेइज्जती और अपमान सहन न कर पाने की वजह से फांसी लगाकर जान दे दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

