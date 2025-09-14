पति को शराब पिलाई, दुप्पटे से दबाया गला और प्रेमी करता रहा वार... ऐसे हुआ लव मैरिज का खूनी अंत

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया और हत्या को हादसा दिखाने के लिए शव को घटनास्थल से 25 किलोमीटर दूर सिंदुरिया निचलौल मार्ग पर फेंक दिया. पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर दोनों को हिरासत में ले लिया है और जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है.

दरअसल, निचलौल-सिंदुरिया मार्ग पर शनिवार की सुबह राजाबारी गांव के नागेश्वर रौनियार (26) वर्ष नाम के युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई. नागेश्वर के पिता केशव राज ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि नागेश्वर रौनियार शुक्रवार की शाम करीब चार बजे बाइक लेकर घर से निकला और उसके बाद वह घर नहीं लौटा. सुबह उसका शव मिलने की जानकारी मिली.

उन्होंने कहा, बहू का गांव के ही जितेंद्र से नजदीकियां हैं, दोनों ने साथ मिलकर हत्या की और मामले को हादसे दिखाने के लिए शव सड़क पर फेंक दिया. पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दोनों ने राज खोल दिया.

हाथ-पैर बांधकर पत्नी ने दबाया गला, प्रेमी करता रहा वार

पुलिस की शुरुआती पूछताछ में ही दोनों ज्यादा समय टिक नहीं पाए और पुलिस के सामने पूरे राज को उगल दिया. पत्नी ने पुलिस को बताया कि अब वह पति के साथ नहीं रहना चाहती थी. तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन पति नागेश्वर नेहा को छोड़ना नहीं चाहता था, वह नंबर बदलकर उसे परेशान करता था. इतना ही नहीं वह बार-बार जितेंद्र के घर जाकर शिकायत भी करता था. फिर रोज-रोज के बवाल से तंग आकर दोनों ने प्लान बनाया कि इसे रास्ते से ही हटा दिया जाए.

घर बुलाकर शराब परोसा

पत्नी नेहा ने नागेश्वर को फोन करके कोतवाली थाना क्षेत्र के बिश्मिल नगर बुलाया और पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक उसको पहले शराब पिलाई. खुद बियर पी और दोनों सो गए. पति को जब नींद आ गई तो नेहा ने अपने दुप्पटे से पति के पैर को बांध दिया और बाहर पहले से ही इंतजार कर रहे प्रेमी को फोन करके अंदर बुलाया और दोनों ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया. पत्नी नेहा ने गला दबाया और उसका प्रेमी जितेंद्र ताबड़तोड़ वार करता रहा. जिसके बाद नागेश्वर की मौत हो गई. ताबड़तोड़ वार से नागेश्वर के मुंह से खून आ रहा था, किसी को कोई शक ना हो इस लिए नागेश्वर का पूरा कपड़ा निकालकर दोनों ने पहले उसे नहलाया फिर बाइक पर बैठाकर घटनास्थल से 25 किलोमीटर दूर ले जाकर शव को ठिकाने लगा दिया.

दोनों ने की थी लव मैरिज

नागेश्वर और नेहा ने लव मैरिज की थी. काम के सिलसिले में नागेश्वर अक्सर नेपाल जाता था. उसी दौरान उसकी नेहा से नजदीकियां बढ़ गईं. छह साल पहले नेपाल के नवलपरासी जिले के गोपालपुर निवासी नेहा से नागेश्वर की शादी हो गई. दोनों का एक बेटा आदविक है.

पुलिस की पूछताछ में नेहा ने बताया कि एक साल से नेहा की नजदीकी गांव के ही रहने वाले जितेंद्र से हो गई थी. नागेश्वर ने इस रिश्ते का विरोध किया तो नेहा बेटे को लेकर जितेंद्र के साथ महराजगंज शहर में एक किराये के मकान में रहने लगी थी. नागेश्वर ने उसे काफी समझाया लेकिन वह घर लौटने को तैयार नहीं थी.

नागेश्वर के जेल जाने पर नेहा की जिंदगी में आया जितेंद्र

गलत कारोबार में लिप्त होने के कारण नागेश्वर को पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में जेल भेज दिया. नागेश्वर जितेंद्र के पास रहकर ही काम करता था, जिसके बाद जितेंद्र की नजदीकियां नेहा से बढ़ गईं और जितेंद्र नेहा पर मर मिटने लगा. नागेश्वर जब जेल से छूट कर आया तो वह विरोध करने लगा. लेकिन तब तक नेहा और जितेंद्र की बात आगे बढ़ गई थी और नेहा ने नागेश्वर के साथ ना रहने का फैसला कर लिया. दोनों के मामले पर पुलिस ने भी समझौता कराना चाहा लेकिन पति पत्नी के बीच बात और बिगड़ने लगी और नेहा घर छोड़कर रहने लगी.

