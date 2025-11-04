UP के महराजगंज में भीड़ बनी जज! मोबाइल चोरी के आरोप में किशोर को उल्टा लटकाया

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां घुघली थाना क्षेत्र के घघरुआ खड़ेसर गांव में मोबाइल चोरी के शक में ग्रामीणों ने एक नाबालिग को पेड़ से उल्टा लटकाकर तालीबानी सजा दे दी. गांव के कुछ लोगों ने किशोर को पकड़ लिया और रस्सी से उसके पैर बांधकर नीम के पेड़ से उल्टा टांग दिया.

घटना के दौरान पीड़ित किशोर लगातार रहम की भीख मांगता रहा. उसने कहा, मेरा जान निकल जाएगा. लेकिन भीड़ में मौजूद किसी ने उसकी नहीं सुनी. आरोपियों ने बेरहमी से कहा, मर जाओ. यह पूरा घटनाक्रम किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और बाद में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

किशोर बोला—मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया

पीड़ित नाबालिग, जिसका नाम शोएब बताया जा रहा है. उसने कहा कि उस पर झूठा आरोप लगाया गया है. उसने बताया, लोग कह रहे थे कि मैं मोबाइल चुराया हूं, लेकिन मैंने कुछ नहीं लिया. जब मैंने चोरी नहीं की तो मैं कहां से दूं? घटना के बाद उसकी हालत बेहद खराब बताई जा रही है.

पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई. घुघली थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कृत्य पूरी तरह अमानवीय और गैरकानूनी है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

