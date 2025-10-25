scorecardresearch
 

डीजल घोटाले में बड़ी कार्रवाई, मुख्तार अंसारी के करीबी को ED ने किया गिरफ्तार

ईडी ने लखनऊ एयरपोर्ट से मुख्तार अंसारी की कंपनी से जुड़े कारोबारी शादाब अहमद उर्फ डंपी को गिरफ्तार किया. उस पर मोबाइल टावरों के लिए डीजल सप्लाई में फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं. पूछताछ से मुख्तार अंसारी के अवैध आर्थिक नेटवर्क के कई राज खुलने की उम्मीद है.

मुख्तार अंसारी के सहयोगी शादाब अहमद गिरफ्तार (Photo: Representational)
मुख्तार अंसारी के सहयोगी शादाब अहमद गिरफ्तार (Photo: Representational)

लखनऊ एयरपोर्ट से प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुख्तार अंसारी से जुड़ी कंपनियों के कारोबारी शादाब अहमद, जिसे लोग डंपी भी कहते हैं, को गिरफ्तार किया. शादाब आगाज़ इंजीनियरिंग वर्क्स और मुख्तार की कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन का मुख्य संचालक था. आरोप है कि इन दोनों कंपनियों के ज़रिए मोबाइल टावरों के लिए डीजल सप्लाई में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया गया.

ईडी ने इस घोटाले और पैसों की गड़बड़ी की जांच 2022 में शुरू की थी. उसी साल शादाब को नोटिस भेजा गया था, लेकिन वह पूछताछ के बजाय दुबई भाग गया था. कई महीनों की निगरानी के बाद बुधवार को जब वह मुंबई से लौटा, तब एजेंसी ने उसे लखनऊ एयरपोर्ट से पकड़ लिया.

सूत्रों के मुताबिक, शादाब ने मुख्तार अंसारी के प्रभाव का इस्तेमाल कर डीजल सप्लाई के नाम पर भ्रष्टाचार का जाल बिछाया था. बिलिंग में हेराफेरी करके करोड़ों रुपये की अवैध कमाई की गई. जांच में यह भी सामने आया है कि इस घोटाले में कुछ सरकारी अफसरों और राजनीतिक लोगों की भूमिका पर भी शक है. शादाब की पत्नी फरहीन अंसारी शादाब आगाज़ इंजीनियरिंग में पार्टनर है.

यह भी पढ़ें: 'लूट की लंपट छूट चाहते हैं कुछ लोग...', वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी

ईडी ने शादाब को जेल भेज दिया है और अब उसे रिमांड पर लेकर आगे पूछताछ की तैयारी की जा रही है. एजेंसी को उम्मीद है कि शादाब से पूछताछ के बाद मुख्तार अंसारी के आर्थिक और अवैध कारोबार के कई राज सामने आ सकते हैं.

---- समाप्त ----
