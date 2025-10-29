scorecardresearch
 

Feedback

बच्चा लाल की मोहब्बत में खूनी बनी चांदनी, पति को बुलाकर पिलाई शराब और फिर दे दी मौत

लखनऊ में एक पत्नी चांदनी गौतम ने अपने प्रेमी बच्चा लाल के साथ मिलकर पति प्रदीप कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी. प्रेम प्रसंग और पारिवारिक विवाद के चलते दोनों ने साजिश रची थी. 25 अक्टूबर को शराब पीने के बहाने प्रदीप को बुलाकर हत्या की गई. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

Advertisement
X
बच्चा लाल की मोहब्बत में खूनी बनी चांदनी (Photo: ITG)
बच्चा लाल की मोहब्बत में खूनी बनी चांदनी (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ है. यहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को गोली मार दी. पुलिस ने मामले की गहन जांच के बाद मृतक की पत्नी चांदनी गौतम और उसके प्रेमी बच्चा लाल को गिरफ्तार कर लिया है.

गोली मारकर पति की हत्या

25 अक्टूबर को बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र में 25 वर्षीय प्रदीप कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. शुरुआती जांच में यह सामान्य मर्डर लग रहा था, लेकिन पुलिस ने जब मृतक की पत्नी चांदनी गौतम की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की, तो परतें खुलती चली गईं.

सम्बंधित ख़बरें

लिव-इन पार्टनर लड़की ने किया युवक का कत्ल
लिव-इन पार्टनर का लव-धोखा और कत्ल... क्राइम सीरीज देख लड़की ने ले ली UPSC छात्र की जान 
Cyber Fraud Case in Delhi
सौतेले भाई से जलन और पिता से नाराजगी... भरोसे का कत्ल कर बेटे ने घर से लूट लिए 26 लाख 
ठाणे में युवक की पीट-पीटकर हत्या. (Photo: Representational )
छात्रा ने सोसायटी के सेक्रेटरी पर छेड़खानी और मारपीट का आरोप, वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई  
Wife Killed HUSBAND
पति बना रास्ते का रोड़ा, पत्नी ने प्रेमी संग रची साजिश, घर से 500 मीटर दूर गोली मारकर की हत्या 
Chhath Puja is celebrated
छठ महापर्व की छटा में रंगे घाट, सीएम नीतीश और CM योगी आदित्यनाथ ने दिया भगवान सूर्य को अर्घ्य 

पुलिस ने सर्विलांस और गहन पड़ताल के जरिए कड़ियों को जोड़ा. अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी अमोल मुरकुट ने बताया कि मृतक की पत्नी चांदनी गौतम और बांदा निवासी बच्चा लाल के बीच पिछले एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था. चांदनी सोशल मीडिया के जरिए भी अन्य लोगों से बात करती थी.

प्रेमी को मिलवाया था पति से

साजिश का पर्दाफाश करते हुए अमोल मुरकुट ने बताया कि आरोपी पत्नी ने अपने प्रेमी बच्चा लाल को पति प्रदीप से यह कहकर मिलवाया कि वह उसके दोस्त का देवर है. इस तरह प्रदीप और बच्चा लाल में गहरी दोस्ती हो गई. 25 अक्टूबर से पहले, चांदनी ने प्रेमी को बताया कि उसके पति ने शराब पीकर उसके साथ बहस और मारपीट की है, जिससे वह दुखी है.

Advertisement

शराब पिलाने के बहाने बुलाया और...

इसके बाद दोनों कातिल प्रेमियों ने मिलकर प्रदीप को मौत के घाट उतारने की साजिश रची. तय योजना के मुताबिक, 25 अक्टूबर को चांदनी और बच्चा लाल ने प्रदीप को घर से मात्र 400-500 मीटर दूर शराब पीने के लिए बुलाया. वहीं, सुनसान जगह पर प्रदीप को गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने दोनों आरोपियों चांदनी गौतम और उसके प्रेमी बच्चा लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    Bihar Election Result 2025
    आज का राशिफल
    Mokama Election
    Bihar Election 2025
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement