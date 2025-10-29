बच्चा लाल की मोहब्बत में खूनी बनी चांदनी, पति को बुलाकर पिलाई शराब और फिर दे दी मौत

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ है. यहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को गोली मार दी. पुलिस ने मामले की गहन जांच के बाद मृतक की पत्नी चांदनी गौतम और उसके प्रेमी बच्चा लाल को गिरफ्तार कर लिया है.

गोली मारकर पति की हत्या

25 अक्टूबर को बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र में 25 वर्षीय प्रदीप कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. शुरुआती जांच में यह सामान्य मर्डर लग रहा था, लेकिन पुलिस ने जब मृतक की पत्नी चांदनी गौतम की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की, तो परतें खुलती चली गईं.

पुलिस ने सर्विलांस और गहन पड़ताल के जरिए कड़ियों को जोड़ा. अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी अमोल मुरकुट ने बताया कि मृतक की पत्नी चांदनी गौतम और बांदा निवासी बच्चा लाल के बीच पिछले एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था. चांदनी सोशल मीडिया के जरिए भी अन्य लोगों से बात करती थी.

प्रेमी को मिलवाया था पति से

साजिश का पर्दाफाश करते हुए अमोल मुरकुट ने बताया कि आरोपी पत्नी ने अपने प्रेमी बच्चा लाल को पति प्रदीप से यह कहकर मिलवाया कि वह उसके दोस्त का देवर है. इस तरह प्रदीप और बच्चा लाल में गहरी दोस्ती हो गई. 25 अक्टूबर से पहले, चांदनी ने प्रेमी को बताया कि उसके पति ने शराब पीकर उसके साथ बहस और मारपीट की है, जिससे वह दुखी है.

Advertisement

शराब पिलाने के बहाने बुलाया और...

इसके बाद दोनों कातिल प्रेमियों ने मिलकर प्रदीप को मौत के घाट उतारने की साजिश रची. तय योजना के मुताबिक, 25 अक्टूबर को चांदनी और बच्चा लाल ने प्रदीप को घर से मात्र 400-500 मीटर दूर शराब पीने के लिए बुलाया. वहीं, सुनसान जगह पर प्रदीप को गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने दोनों आरोपियों चांदनी गौतम और उसके प्रेमी बच्चा लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है.



---- समाप्त ----