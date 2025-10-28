UP: पति बना रास्ते का रोड़ा, पत्नी ने प्रेमी संग रची साजिश, घर से 500 मीटर दूर गोली मारकर की हत्या

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी. पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी चांदनी गौतम और उसके प्रेमी बच्चा लाल को गिरफ्तार कर लिया है.

यह मामला बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र का है, जहां 25 अक्टूबर को 25 वर्षीय प्रदीप कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. शुरुआत में यह सामान्य मर्डर का मामला लग रहा था, लेकिन जांच ने सबकुछ बदल दिया. प्रदीप की पत्नी चांदनी गौतम ने ही हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस की गहराई से की गई जांच में मामला उलझता चला गया.

पति की गोली मारकर हत्या

अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी अमोल मुरकुट ने बताया कि चांदनी गौतम और बांदा निवासी बच्चा लाल के बीच पिछले एक साल से प्रेम संबंध थे. चांदनी सोशल मीडिया पर भी कई लोगों से बातचीत करती थी. उसने अपने प्रेमी को पति प्रदीप से यह कहकर मिलवाया था कि वह उसके दोस्त का देवर है। इसके बाद प्रदीप और बच्चा लाल में दोस्ती हो गई.

महिला और उसका प्रेमी गिरफ्तार

25 अक्टूबर से पहले चांदनी ने प्रेमी से कहा कि उसका पति शराब पीकर उससे झगड़ा करता है. इसके बाद दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई. योजना के तहत, चांदनी ने प्रेमी के साथ मिलकर प्रदीप को घर से करीब 500 मीटर दूर शराब पीने के लिए बुलाया और वहीं गोली मार दी. पुलिस ने वारदात के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है.



