लखनऊ में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, दो की मौत

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई. यह हादसा रात करीब साढ़े दस बजे हुआ, जब एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी.

कार-बाइक की टक्कर में दो की गई जान

हादसा उस समय हुआ जब कार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लखनऊ की ओर आ रही थी. जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान शिवराज (42) और मनोज कुमार (40) के रूप में हुई है, जो लखनऊ के सिथौली कला गांव के रहने वाले थे. दोनों अपने किसी काम से लौट रहे थे, तभी सामने से आ रही कार ने बाइक को इतनी जोर से टक्कर मारी कि दोनों सड़क पर गिर पड़े. हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी.

पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टरों ने शिवराज को मृत घोषित कर दिया. गंभीर रूप से घायल मनोज कुमार को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई.

चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू

पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और चालक को हिरासत में ले लिया गया है. शुरुआती जांच में पता चला है कि कार तेज रफ्तार में थी और चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया था. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है. लोगों का कहना है कि रात के समय इस मार्ग पर वाहन अक्सर तेज रफ्तार में चलते हैं, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं. उन्होंने प्रशासन से सड़क पर स्पीड चेकिंग और पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे. वहीं, आरोपी चालक से पूछताछ जारी है और जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

