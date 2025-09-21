लखनऊ में THAR से ई-रिक्शा को टक्कर मारने वाला आरोपी गिरफ्तार, 2 लोगों की हुई थी मौत

लखनऊ पुलिस ने कैंट क्षेत्र में ई-रिक्शा को रौंदने वाले आरोपी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ अनी को सुशांत गोल्फ सिटी स्थित फ्लैट से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने शनिवार देर शाम तेज रफ्तार से थार गाड़ी चलाते हुए ई-ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी थी, जिसमें उमेश और मोहित नामक शख्स की मौत हो गई और छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

जानकारी के मुताबिक, सभी पीड़ित खाटू श्याम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे. हादसे के बाद आरोपी चालक फरार हो गया. पुलिस ने आरोपी की पहचान अक्षय प्रताप सिंह उर्फ अनी के रूप में की है. कैंट पुलिस ने उसे सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र स्थित उसके फ्लैट से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने पहले ही थार गाड़ी को बरामद कर सीज कर दिया था.

यह भी पढ़ें: लखनऊ: पलासियो मॉल में हुई फायरिंग का CCTV वीडियो आया सामने, बाउंसर से हुआ था विवाद, महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने बताया कि आरोपी की तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ. घायल लोगों का इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है और हादसे की वजह से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है. पुलिस ने जनता से अपील की है कि सड़क पर वाहन चलाते समय हमेशा सावधानी बरती जाए, ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके.

---- समाप्त ----