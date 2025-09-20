scorecardresearch
 

Feedback

लखनऊ में Dial-112 की टेलीकॉलर साक्षी वर्मा लापता, दोस्त के साथ में रात में घूमने गई, क्या तीसरे शख्स की एंट्री बनी वजह?

लखनऊ की टेलीकॉलर साक्षी वर्मा 29 अगस्त से रहस्यमय ढंग से लापता है. वह दोस्त सचिन के साथ रिवर फ्रंट गई थी, जहां विवाद हुआ. सचिन ने उसका मोबाइल छीनकर घर लौटने की बात कही और गिरफ्तार होकर जेल भेजा गया. पुलिस ने गोमती नदी में कई बार तलाशी की, लेकिन साक्षी का कोई सुराग नहीं मिला. मामला अब भी मिस्ट्री बना है.

Advertisement
X
टेलीकॉलर साक्षी वर्मा 29 अगस्त से लापता हैं. (Photo: ITG)
टेलीकॉलर साक्षी वर्मा 29 अगस्त से लापता हैं. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. डायल-112 में कार्यरत टेलीकॉलर साक्षी वर्मा 29 अगस्त से रहस्यमय तरीके से लापता है. पुलिस लगातार तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है. मामला पुलिस के लिए एक बड़ी मिस्ट्री बन गया है.

दोस्त के साथ गई थी रिवर फ्रंट
जानकारी के मुताबिक, साक्षी वर्मा उस रात अपने दोस्त सचिन के साथ स्कूटी से रिवर फ्रंट गई थी. दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ. सचिन ने पुलिस को बताया कि झगड़े के बाद उसने साक्षी का मोबाइल छीन लिया और घर लौट आया. इसके बाद से उसे साक्षी के बारे में कुछ पता नहीं है.

सचिन गिरफ्तार, भेजा गया जेल
पुलिस ने इस मामले में सचिन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. जांच में सामने आया कि दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी. जिस रात विवाद हुआ, उसमें किसी तीसरे शख्स का जिक्र सामने आया है, जो साक्षी का रिश्तेदार बताया जा रहा है. इसी को लेकर झगड़ा बढ़ा था.

सम्बंधित ख़बरें

स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा था. (Representational image)
स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था जिस्मफरोशी का धंधा, 4 लड़कियां अरेस्ट 
राहुल गांधी पर देशविरोधी बयान देने का आरोप लगाया गया (Photo: PTI)
राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस चलाने की मांग, लखनऊ कोर्ट में याचिका दाखिल 
राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह. (File Photo: ITG)
'मां खुद अलग...', राजा भैया और पत्नी भानवी विवाद में बेटों की एंट्री 
सीएम योगी बोले- हर अपराधी का यही होगा अंजाम. (File Photo: ITG)
'कानून तोड़ा तो यूपी में यही होगा अंजाम...' दिशा पाटनी केस का जिक्र कर बोले CM योगी 
फर्जी एडमिट कार्ड और मार्कशीट बरामद. (Photo: Santosh Sharma/ITG)
मेरठ में अग्निवीर भर्ती घोटाले का पर्दाफाश... UP STF ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार 

गोमती नदी में कई बार सर्च, फिर भी नतीजा शून्य
लखनऊ से गाजीपुर तक गोमती नदी में कई बार सर्च ऑपरेशन चलाया गया. गोताखोरों और एसडीआरएफ टीम ने भी नदी में घंटों तलाशी ली, लेकिन साक्षी का कोई पता नहीं चल पाया. लगातार प्रयासों के बावजूद पुलिस खाली हाथ है.

Advertisement

रहस्य बना साक्षी का गायब होना
करीबी लोगों का कहना है कि साक्षी अपने परिवार को बिना बताए अचानक कहीं नहीं जा सकती. वहीं, पुलिस भी हर एंगल से जांच कर रही है. लेकिन 29 अगस्त की रात के बाद से साक्षी का रहस्यमय ढंग से गायब होना अब तक अनसुलझी पहेली बना हुआ है.

क्या होता है 112 में टेलीकॉलर का काम?
उत्तर प्रदेश में डायल–112 में कार्यरत टेलीकॉलर का काम जनता और पुलिस के बीच पहला संपर्क बिंदु बनने का होता है. टेलीकॉलर आपातकालीन कॉल्स जैसे अपराध, झगड़ा, दुर्घटना, महिला सुरक्षा या मेडिकल इमरजेंसी की कॉल रिसीव करते हैं. कॉल करने वाले से घटना की पूरी जानकारी लेकर उसे सिस्टम में दर्ज करते हैं और तुरंत नजदीकी पुलिस कंट्रोल रूम व PRV टीम को अलर्ट करते हैं. इसके साथ ही, वे कॉलर को ज़रूरी निर्देश देकर मदद आने तक गाइड करते हैं. हर कॉल का रिकॉर्ड और रिपोर्ट सुरक्षित रखना भी उनकी जिम्मेदारी होती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement