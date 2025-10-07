लखनऊ: तेज रफ्तार BMW ने घर के बाहर खड़ी कार को मारी टक्कर, चकनाचूर हुई गाड़ी

लखनऊ के कल्याणपुर इलाके में मंगलवार सुबह तेज रफ्तार BMW कार ने घर के बाहर खड़ी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में गाड़ी पूरी तरह चकनाचूर हो गई और मौके पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई. बताया जा रहा है कि कार चला रहा युवक वरुण नशे में धुत था, जिसके कारण उसने नियंत्रण खो दिया और यह गंभीर घटना घटित हो गई.

सुबह 5 बजे हुआ हादसा

यह हादसा सुबह करीब 5 बजे हुआ. उसी समय पड़ोसी मनोज उप्रेती की मां मनोरमा देवी मॉर्निंग वॉक के लिए घर से बाहर निकल रही थीं. तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ. बाहर आने पर देखा तो BMW ने उनकी कार को बुरी तरह टक्कर मार दी है और कार पलट गई. गनीमत रही कि मनोरमा देवी कुछ कदम दूर थीं और हादसे की चपेट में आने से बच गईं.

घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जिसमें तेज रफ्तार BMW कार की टक्कर स्पष्ट दिखाई दे रही है. हादसे में मनोज उप्रेती की कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

पीड़ित मनोज उप्रेती ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई है. उनका आरोप है कि आरोपी वरुण का परिवार नुकसान की भरपाई से इनकार कर रहा है. वहीं, स्थानीय लोगों ने इस लापरवाह और खतरनाक ड्राइविंग को लेकर गुस्सा जाहिर किया है और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है.

