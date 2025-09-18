दम्मान से लखनऊ की फ्लाइट में यात्री ने पी सिगरेट, मच गया हड़ंकप, फिर जो हुआ...

चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बुधवार को एक बड़ा मामला सामने आया जब दम्माम (सऊदी अरब) से लखनऊ आ रही इंडिगो फ्लाइट में एक यात्री को धूम्रपान करते हुए पकड़ लिया गया. विमान के शौचालय से धुआं निकलते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया और क्रू मेंबर्स ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अधिकारियों के मुताबिक, यह घटना बुधवार शाम उस समय हुई जब इंडिगो की फ्लाइट लखनऊ पहुंचने ही वाली थी. अचानक विमान के शौचालय से धुआं उठने लगा, जिसे देखकर यात्रियों में डर फैल गया. कई यात्रियों को लगा कि कहीं विमान में तकनीकी खराबी या आग तो नहीं लग गई है. तुरंत ही एयर होस्टेस और क्रू ने जांच की और पाया कि एक यात्री ने शौचालय के अंदर सिगरेट जलाई थी.

आरोपी की पहचान मोहम्मद नासिर (47) के रूप में हुई है. वह लखनऊ के रकाबगंज क्षेत्र स्थित ताजी खाना मोहल्ले का निवासी है. पुलिस के अनुसार, नासिर दिहाड़ी मजदूर है और सऊदी अरब के दम्माम में काम करता था. वह बुधवार को इसी इंडिगो फ्लाइट से लखनऊ लौट रहा था.

फ्लाइट के लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करने के बाद एयरलाइन क्रू ने आरोपी यात्री को तुरंत स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया. सरोजिनी नगर थाने के प्रभारी राजदेव प्रसाद ने बताया कि पूछताछ में नासिर ने स्वीकार किया कि उसने शौचालय में सिगरेट पी थी. उसने पुलिस को बताया कि वह लंबे समय से धूम्रपान का आदी है और उड़ान के दौरान अपने आप को रोक नहीं पाया. इस कारण उसने शौचालय में सिगरेट जलाई.

पुलिस ने नासिर के खिलाफ सिविल एविएशन नियमों के तहत कार्रवाई की. उसे हवाई यात्रा में धूम्रपान करने पर चालान काटकर चेतावनी दी गई और आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं के बाद रिहा कर दिया गया. हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की हरकतें बेहद खतरनाक होती हैं और भविष्य में किसी भी यात्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि भारत में नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) के नियमों के तहत किसी भी यात्री उड़ान में धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित है. ऐसा करने पर यात्री को न केवल आर्थिक दंड भुगतना पड़ सकता है, बल्कि उसे ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है. एयरलाइन कंपनियां बार-बार यात्रियों को यात्रा से पहले और उड़ान के दौरान इस नियम की जानकारी देती हैं. इसके बावजूद कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिन्हें सुरक्षा की दृष्टि से बेहद गंभीर माना जाता है.

