लखनऊ में धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़, मलखान गिरफ्तार, पुलिस टीम को मिला इनाम

राजधानी के निगोहां थाना क्षेत्र के बख्तौरीखेड़ा गांव में धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी मलखान को गिरफ्तार किया है. मलखान पिछले दो सालों से गांव में धर्मांतरण का काम कर रहा था.

पुलिस के अनुसार, मलखान अपने खेत में बने हॉल में हर बृहस्पतिवार और रविवार को चंगाई सभा आयोजित करता था. इसी बहाने वह अनुसूचित जाति के लोगों को लालच देकर धर्म बदलने के लिए प्रेरित करता था. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हॉल को सील कर दिया है.

धर्मांतरण कराने वाले गैंग का पर्दाफाश

यह कार्रवाई बजरंग दल के सुरक्षा प्रमुख धर्मेंद्र शर्मा की शिकायत पर की गई. धर्मेंद्र ने पीजीआई क्षेत्र के आसरा एंक्लेव से तहरीर दी थी. डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल ने बताया कि गांव से धर्मांतरण की शिकायतें लगातार मिल रही थीं. शनिवार को केस दर्ज कर पुलिस ने मलखान को दबिश देकर पकड़ लिया.

पुलिस ने आरोपी के पास से दो बाइबिल और धर्म प्रचार सामग्री बरामद की है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के साथियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा.

पुलिस टीम को 25 हजार रुपये का इनाम

डीसीपी निपुण अग्रवाल ने मलखान को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 25 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की है. पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि गांवों में जबरन या लालच देकर धर्मांतरण की घटनाओं पर रोक लग सके.

