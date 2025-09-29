scorecardresearch
 

Feedback

लखनऊ में धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़, मलखान गिरफ्तार, पुलिस टीम को मिला इनाम

लखनऊ के निगोहां थाना क्षेत्र के बख्तौरीखेड़ा गांव में धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ. पुलिस ने मुख्य आरोपी मलखान को गिरफ्तार कर उसके हॉल को सील किया. वह हर गुरुवार और रविवार को चंगाई सभा कर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करता था. पुलिस ने केस दर्ज कर साथियों की तलाश शुरू की.

Advertisement
X
धर्मांतरण कराने वाला मलखान गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
धर्मांतरण कराने वाला मलखान गिरफ्तार (Photo: Screengrab)

राजधानी के निगोहां थाना क्षेत्र के बख्तौरीखेड़ा गांव में धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी मलखान को गिरफ्तार किया है. मलखान पिछले दो सालों से गांव में धर्मांतरण का काम कर रहा था.

पुलिस के अनुसार, मलखान अपने खेत में बने हॉल में हर बृहस्पतिवार और रविवार को चंगाई सभा आयोजित करता था. इसी बहाने वह अनुसूचित जाति के लोगों को लालच देकर धर्म बदलने के लिए प्रेरित करता था. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हॉल को सील कर दिया है.

धर्मांतरण कराने वाले गैंग का पर्दाफाश

सम्बंधित ख़बरें

लखनऊ से धर्मांतरण का मास्टरमाइंड गिरफ्तार. (Photo: Representational )
UP: लखनऊ में धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश, मास्टमाइंड गिरफ्तार 
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (Photo: ITG)
कोचिंग जाती नाबालिग को रोज छेड़ते, शादी नहीं करने पर देते तेजाब फेंकने की धमकी, 2 आरोपी गिरफ्तार 
बहनों ने बांधा रक्षा सूत्र.(Photo: Screengrab)
VHP ने शुरू किया 'ऑपरेशन कलावा'..., लड़कियों को लव जिहाद और धर्मांतरण से सुरक्षा का दिया वचन 
छत्तीसगढ में ईसाई और हिंदू समुदाय के बीच हिंसक झड़प, धर्मांतरण के शक में भड़का विवाद 
Terrorist connection of the conversion gang, NIA investigation underway.
आगरा धर्मांतरण गैंग का आतंकी कनेक्शन आया सामने, देखें रिपोर्ट 

यह कार्रवाई बजरंग दल के सुरक्षा प्रमुख धर्मेंद्र शर्मा की शिकायत पर की गई. धर्मेंद्र ने पीजीआई क्षेत्र के आसरा एंक्लेव से तहरीर दी थी. डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल ने बताया कि गांव से धर्मांतरण की शिकायतें लगातार मिल रही थीं. शनिवार को केस दर्ज कर पुलिस ने मलखान को दबिश देकर पकड़ लिया.

पुलिस ने आरोपी के पास से दो बाइबिल और धर्म प्रचार सामग्री बरामद की है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के साथियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा.

Advertisement

पुलिस टीम को 25 हजार रुपये का इनाम

डीसीपी निपुण अग्रवाल ने मलखान को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 25 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की है. पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि गांवों में जबरन या लालच देकर धर्मांतरण की घटनाओं पर रोक लग सके.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement