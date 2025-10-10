लखनऊ में खच्चर की हत्या: फांसी का फंदा लगाकर पेड़ से लटकाया, वीडियो वायरल, FIR दर्ज

लखनऊ में एक खच्चर की हत्या कर दी गई. उसका शव पेड़ से लटकता मिला. सूचना पर पहुंची नगर निगम की टीम ने शव को कब्जे में लिया. मामले की शिकायत पुलिस से की हुई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल, ये घटना 9 अक्टूबर को महानगर इलाके में हुई. स्थानीय लोगों ने खच्चर का शव देखकर 'आसरा द हेल्पिंग हैंड्स' संस्था को दी. संस्था की ओर से घटना की जानकारी नगर निगम और पुलिस को दी गई. पुलिस अब मामले की जांच कर रही है.

संस्था की चारू खरे ने बताया कि सुबह करीब 9 बजे सूचना मिली कि महानगर सेक्टर-सी स्थित लक्ष्मण पार्क के पास एक खच्चर का शव पेड़ से लटक रहा है. जिसपर वह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचीं. देखा तो खच्चर का शव कपड़े से बने फंदे के सहारे पेड़ से लटक रहा था. पूछताछ में पता चला कि शव करीब 2 घंटे से लटक रहा है. ऐसे में नगर निगम और पुलिस को खबर दी गई.

फंदा काटकर शव को कब्जे में लिया

Advertisement

सूचना पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने फंदा काटकर शव को नीचे उतारकर अपने कब्जे में ले लिया. चारू ने बताया कि खच्चर की हत्या की गई है. उन्होंने मामले की महानगर थाने में शिकायत दी है. अज्ञात के खिलाफ हत्या और पशु क्रूरता का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है. फिलहाल, महानगर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई है. केस में आईपीसी की धारा 11(1)(f), 1960 लगाई गई हैं.

---- समाप्त ----