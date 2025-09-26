प्रेमिका के नाबालिग बेटे से की अश्लील हरकत, फिर करा दिया प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में एक शख्स पर अपनी प्रेमिका के 12 साल के बेटे के खिलाफ अपराध के गंभीर आरोप लगे हैं. जानकारी से अनुसार उसने न सिर्फ बच्चे के साथ अश्लील हरकतें कीं, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट का जबरन ऑपरेशन भी करवा दिया. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

प्यार का जाल और हैवानियत का खेल

पीड़ित के पिता की शिकायत के मुताबिक, उनकी पत्नी सआदतगंज में कपड़े की दुकान चलाती थी. वहां आने वाले कपड़े का व्यापारी मंजूर हसन उर्फ सैफी ने उनकी पत्नी को प्रेम जाल में फंसा लिया. मंजूर के बहकावे में आकर महिला अपने 11 साल के बेटे को लेकर उसके साथ रहने लगी. यहीं से मासूम की जिंदगी में हैवानियत का खेल शुरू हुआ.

गुप्तांग का जबरन ऑपरेशन, मालिश कराने का आरोप

पीड़ित के पिता का आरोप है कि मंजूर उनके बेटे से गंदे काम करवाता था. उससे अपने प्राइवेट पार्ट की मालिश करवाता था. इसी दौरान उसने मासूम के गुप्तांग का जबरन ऑपरेशन करा दिया. हैवानियत से परेशान होकर बच्चा किसी तरह अपने पिता के घर भाग आया और सारी आपबीती सुनाई.

पुलिस ने आरोपी को दबोचा

घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित पिता ने तुरंत ठाकुरगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई. ठाकुरगंज थाना प्रभारी ओमवीर सिंह ने बताया कि लैंगिग अपराध बाल संरक्षण अधिनियम व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

---- समाप्त ----