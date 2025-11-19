लखनऊ का गैंगस्टर सोहराब कोलकाता से गिरफ्तार, तिहाड़ से छूटने के बाद हो गया था फरार

तिहाड़ जेल में बंद रहे लखनऊ के गैंगस्टर सोहराब को दिल्ली पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है.बीते जून महीने में सोहराब पत्नी की बीमारी के लिए मिली पैरोल तोड़कर फरार हो गया था, तभी से दिल्ली पुलिस की टीम सोहराब की तलाश में थी. सोहराब कोलकाता में टैक्सी ड्राइवर बनकर रह रहा था.



आपको बता दें कि 20 साल पहले साल 2005 में ईद के दिन अपने दुश्मनों को मारने से पहले लखनऊ के तत्कालीन एसएसपी को चैलेंज कर ट्रिपल मर्डर करने वाले किलर ब्रदर्स- सलीम रुस्तम और सोहराब कुख्यात हैं. सलीम रुस्तम पहले से तिहाड़ जेल में बंद है लेकिन सोहराब बीती 26 जून को पत्नी की बीमारी का हवाला देकर पैरोल पर रिहा किया गया था.

लेकिन फिर सोहराब पैरोल से वापस तिहाड़ नहीं पहुंचा और फरार हो गया. तभी से दिल्ली पुलिस को इसकी तलाश थी. 5 महीने से दिल्ली पुलिस की टीमें सोहराब की तलाश कर रही थीं. जानकारी मिली कि सोहराब अपने करीबी रिश्तेदार की मदद से कोलकाता के तोपसिया इलाके में टैक्सी ड्राइवर बनकर रह रहा है. जिसके बाद सोहराब को रिपन स्ट्रीट से गिरफ्तार किया गया है.

38 साल के सोहराब पर लखनऊ, कानपुर और दिल्ली में अपहरण, हत्या, फिरौती और डकैती के 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. मालूम हो कि साल 2011 में तीनों भाइयों ने दिल्ली के करोल बाग में एक ज्वेलरी शोरूम में दिनदहाड़े हत्या और डकैती की वारदात को अंजाम दिया था. दिल्ली की अदालत ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तभी से तीनों भाई तिहाड़ जेल में बंद हैं.

