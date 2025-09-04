लक्जरी कारें, फेक दस्तावेज, सरकारी पास और नीली बत्ती... लखनऊ में पकड़े गए फर्जी IAS के पास कहां से आईं इतनी गाड़ियां?

यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो खुद को IAS अधिकारी बताकर लोगों को गुमराह कर रहा था. वजीरगंज पुलिस ने उसे कारगिल शहीद पार्क के पास चेकिंग के दौरान पकड़ा. गाड़ी रोकने पर आरोपी ने खुद को IAS बताते हुए रौब झाड़ने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पूरा खेल सामने आ गया.

पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपी का नाम सौरभ त्रिपाठी है, जो गौतमबुद्ध नगर का रहने वाला बताया जा रहा है. पुलिस की जांच में सामने आया है कि सौरभ लंबे समय से फर्जी IAS बनकर धोखाधड़ी कर रहा था. उसके पास से कई लक्जरी गाड़ियां, नकली सरकारी दस्तावेज, गाड़ियों के PASS और नीली बत्तियां बरामद हुई हैं.

यहां देखें Video

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी ने फर्जी IAS की पहचान का इस्तेमाल करके कई बड़े कार्यक्रमों में शिरकत की थी. वह @Saurabh\_IAAS नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट भी चला रहा था. पुलिस ने फिलहाल उस अकाउंट को डिलीट करवा दिया है.

यह भी पढ़ें: राजस्थान: फर्जी आईएएस को किया गिरफ्तार, नौकरी के नाम पर कर चुका लाखों की ठगी

आरोपी के नेटवर्क और संपर्कों को खंगालने के लिए पुलिस ने उससे गहन पूछताछ शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि उसने फर्जी पहचान के सहारे प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं के बीच अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की थी.

Advertisement

वजीरगंज थाना प्रभारी ने बताया कि सौरभ की गिरफ्तारी से एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है. जिस तरह से उसके पास से नकली दस्तावेज और गाड़ियां मिली हैं, उससे साफ है कि वह लंबे समय से इस धोखाधड़ी में लिप्त था.

फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि सौरभ किन-किन कार्यक्रमों में फर्जी IAS बनकर शामिल हुआ और क्या उसने लोगों से आर्थिक लाभ भी उठाया. उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----