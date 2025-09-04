scorecardresearch
 

लक्जरी कारें, फेक दस्तावेज, सरकारी पास और नीली बत्ती... लखनऊ में पकड़े गए फर्जी IAS के पास कहां से आईं इतनी गाड़ियां?

लखनऊ में पुलिस ने सौरभ त्रिपाठी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो खुद को IAS अधिकारी बताकर धोखाधड़ी कर रहा था. उसके पास से नकली सरकारी दस्तावेज, लक्जरी गाड़ियां और नीली बत्तियां मिली हैं. आरोपी सोशल मीडिया पर भी एक्टिव था. पुलिस उसकी गतिविधियों और नेटवर्क की जांच कर रही है. उसके के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

लखनऊ में पकड़ा गया फर्जी आईएएस. (Photo: Representational)
लखनऊ में पकड़ा गया फर्जी आईएएस. (Photo: Representational)

यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो खुद को IAS अधिकारी बताकर लोगों को गुमराह कर रहा था. वजीरगंज पुलिस ने उसे कारगिल शहीद पार्क के पास चेकिंग के दौरान पकड़ा. गाड़ी रोकने पर आरोपी ने खुद को IAS बताते हुए रौब झाड़ने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पूरा खेल सामने आ गया.

पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपी का नाम सौरभ त्रिपाठी है, जो गौतमबुद्ध नगर का रहने वाला बताया जा रहा है. पुलिस की जांच में सामने आया है कि सौरभ लंबे समय से फर्जी IAS बनकर धोखाधड़ी कर रहा था. उसके पास से कई लक्जरी गाड़ियां, नकली सरकारी दस्तावेज, गाड़ियों के PASS और नीली बत्तियां बरामद हुई हैं.

यहां देखें Video

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी ने फर्जी IAS की पहचान का इस्तेमाल करके कई बड़े कार्यक्रमों में शिरकत की थी. वह @Saurabh\_IAAS नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट भी चला रहा था. पुलिस ने फिलहाल उस अकाउंट को डिलीट करवा दिया है.

आरोपी के नेटवर्क और संपर्कों को खंगालने के लिए पुलिस ने उससे गहन पूछताछ शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि उसने फर्जी पहचान के सहारे प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं के बीच अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की थी.

वजीरगंज थाना प्रभारी ने बताया कि सौरभ की गिरफ्तारी से एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है. जिस तरह से उसके पास से नकली दस्तावेज और गाड़ियां मिली हैं, उससे साफ है कि वह लंबे समय से इस धोखाधड़ी में लिप्त था.

फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि सौरभ किन-किन कार्यक्रमों में फर्जी IAS बनकर शामिल हुआ और क्या उसने लोगों से आर्थिक लाभ भी उठाया. उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

