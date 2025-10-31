scorecardresearch
 

लखनऊ: सफर में उठा लेबर पेन, चारबाग स्टेशन पर रोकी गई ट्रेन, महिला ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म

लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर अवध आसाम एक्सप्रेस में सफर कर रही महिला हीरा देवी को प्रसव पीड़ा हुई. रेलवे हेल्पलाइन पर सूचना मिलते ही मेडिकल टीम ने प्लेटफॉर्म पर ही सुरक्षित प्रसव कराया, जिसमें जुड़वां बच्चे- एक बेटा और एक बेटी जन्मे. जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं. परिवार ने रेलवे कर्मियों का आभार जताया.

चारबाग स्टेशन महिला ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म (Photo: AI Image)
उत्तर प्रदेश के लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर को त्योहारों की भीड़ के बीच खुशियों का अनोखा पल देखने को मिला. यहां अवध आसाम एक्सप्रेस में सफर कर रही एक महिला यात्री को अचानक प्रसव पीड़ा हुई. स्थिति गंभीर होती देख परिजनों ने रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर मदद मांगी.

सूचना मिलते ही लखनऊ मंडल के रेलवे अधिकारी, आरपीएफ महिलाकर्मी और मेडिकल टीम सक्रिय हो गई. जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची, टीम ने तत्काल प्राथमिक उपचार दिया और कुछ ही मिनटों में यात्री हीरा देवी ने जुड़वां बच्चों- एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया.

रेलवे डॉक्टरों ने बताया कि जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें समस्तीपुर के लिए सुरक्षित रवाना कर दिया गया. परिवार ने रेलवे प्रशासन और आरपीएफ महिला कर्मियों का आभार जताते हुए कहा कि यदि समय पर मदद नहीं मिलती, तो स्थिति गंभीर हो सकती थी.

इस घटना की जानकारी फैलते ही स्टेशन पर मौजूद यात्रियों और रेलवे स्टाफ ने परिवार को बधाई दी, जिससे पूरे चारबाग स्टेशन का माहौल भावुकता और खुशी से भर गया.

बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी महिला की डिलीवरी पब्लिक प्लेस पर करानी पड़ी हो बल्कि कई बार फ्लाइट, ट्रेन या बाजार तक में प्रसव पीड़ा उठा जाने पर ऐसी परिस्थितियां बनी हैं.

    Advertisement