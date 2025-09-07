scorecardresearch
 

Feedback

लखनऊ के शहीद पथ पर चलती ऑडी कार में लगी आग, बाल-बाल बचे सवार, Video

यूपी की राजधानी लखनऊ में शहीद पथ पर आज रविवार की रात पलासियो मॉल के सामने चलती ऑडी कार अचानक आग की लपटों में घिर गई. कार में आग लगते ही मौके पर अफरातफरी मच गई. हालांकि गनीमत रही कि कार सवार सुरक्षित बाहर निकल आए.

Advertisement
X
लखनऊ में ऑडी में लगी आग. (Photo: Screengrab)
लखनऊ में ऑडी में लगी आग. (Photo: Screengrab)

लखनऊ के शहीद पथ पर पलासियो मॉल के सामने अचानक एक ऑडी कार में आग लग गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार तेज रफ्तार से शहीद पथ पर चल रही थी कि तभी उसमें से अचानक धुआं निकलने लगा. देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया. इस घटना से मौके पर अफरातफरी मच गई और लोग सुरक्षित दूरी बनाकर वीडियो बनाने लगे.

जानकारी के अनुसार, कार में आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हादसे के समय कार में मौजूद लोग समय रहते बाहर निकल आए, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई.

आग लगने के कारणों को लेकर शुरुआती जांच में तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो सकी है. पुलिस ने कार मालिक से पूछताछ शुरू कर दी है.

सम्बंधित ख़बरें

silwasa news
सिलवासा रिंग रोड पर चलती कार में लगी आग 
BMW
सड़क के किनारे खड़ी BMW कार में लगी आग  
मैंगलोर में पेट्रोल पंप में लगी आग
पेट्रोल पंप पर तेल भराते समय कार में लगी आग, धू-धू कर जली- Video 
दमन-गुजरात को जोड़ने वाले पुल पर चलती कार में लगी आग
दमन-गुजरात को जोड़ने वाले पुल पर चलती कार में लगी आग, धू-धूकर जली- Video 
लखनऊ में रेप के आरोपी का एनकाउंटर. (Photo: Representational )
लखनऊ: रेप के बाद महिला की हत्या करने वाले का एनकाउंटर, पुलिस ने किया गिरफ्तार 

यह भी पढ़ें: दिल्ली: यशोभूमि फ्लाईओवर के पास आपस में टकराने के बाद दो कार में लगी आग, जिंदा जल गया शख्स

इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है. इस घटना के चलते शहीद पथ पर अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि आग की लपटों ने ऑडी कार को पूरी तरह से घेर लिया है और लोग दूर खड़े होकर इस नजारे को अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement