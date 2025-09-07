लखनऊ के शहीद पथ पर चलती ऑडी कार में लगी आग, बाल-बाल बचे सवार, Video

लखनऊ के शहीद पथ पर पलासियो मॉल के सामने अचानक एक ऑडी कार में आग लग गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार तेज रफ्तार से शहीद पथ पर चल रही थी कि तभी उसमें से अचानक धुआं निकलने लगा. देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया. इस घटना से मौके पर अफरातफरी मच गई और लोग सुरक्षित दूरी बनाकर वीडियो बनाने लगे.

जानकारी के अनुसार, कार में आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हादसे के समय कार में मौजूद लोग समय रहते बाहर निकल आए, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई.

आग लगने के कारणों को लेकर शुरुआती जांच में तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो सकी है. पुलिस ने कार मालिक से पूछताछ शुरू कर दी है.

इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है. इस घटना के चलते शहीद पथ पर अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि आग की लपटों ने ऑडी कार को पूरी तरह से घेर लिया है और लोग दूर खड़े होकर इस नजारे को अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

