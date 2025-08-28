लापता हुआ 8 साल का मासूम, तालाब में उतराता मिला शव, चेहरे और गले पर चोट

उत्तर प्रदेश में लखनऊ के गुडंबा इलाके में आठ साल का बच्चा मंगलवार शाम घर से निकला लेकिन वापस नहीं लौटा. परेशान परिजनों ने देर रात थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई.

बुधवार सुबह घर से बड़े बेटे ने गांव के तालाब में छोटे भाई का शव उतराता देखा तो सकते में आ गया. तुरंत उसने परिवार को इसकी जानकारी दी. शव को पानी से बाहर निकालने पर देखा गया कि उसके माथे, होंठ, नाक और गले पर गहरे चोट के निशान थे.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि बच्चे की हत्या मुंह दबाकर की गई थी. गांव में दहशत और मातम का माहौल पसर गया है और मासूम के माता पिता और परिजन बदहवास हो गए हैं. मामले में तेज कार्रवाई करते हुए पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीमों ने दो नशेड़ियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है.

बता दें कि ये कोई अपने तरह का पहला मामला नहीं है बल्कि आए दिन घर से बाहर खेलने निकले मासूम बच्चे ऐसी वारदातों का शिकार हो जाते हैं. मासूम बच्चों को बहलाकर ले जाना आसान होता है. ऐसे में कई बार देखा गया है लापता बच्चे किसी किडनैपर या दुष्कर्मी के हत्थे चढ़ जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं.

---- समाप्त ----