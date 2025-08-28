scorecardresearch
 

Feedback

लापता हुआ 8 साल का मासूम, तालाब में उतराता मिला शव, चेहरे और गले पर चोट

लखनऊ में 8 वर्षीय बच्चे के लापता होने के बाद तालाब में उसका शव उतराता मिला. उसके चेहरे व गले पर चोट के निशान थे. पोस्टमार्टम में पता चला कि मासूम की हत्या मुंह दबाकर की गई है. घटना से गांव में दहशत फैल गई है. पुलिस ने दो नशेड़ियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

Advertisement
X
तालाब में मिला 8 साल के लापता मासूम बच्चे का शव (Photo: Representational Image)
तालाब में मिला 8 साल के लापता मासूम बच्चे का शव (Photo: Representational Image)

उत्तर प्रदेश में लखनऊ के गुडंबा इलाके में आठ साल का बच्चा मंगलवार शाम घर से निकला लेकिन वापस नहीं लौटा. परेशान परिजनों ने देर रात थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई.

बुधवार सुबह घर से बड़े बेटे ने गांव के तालाब में छोटे भाई का शव उतराता देखा तो सकते में आ गया. तुरंत उसने परिवार को इसकी जानकारी दी. शव को पानी से बाहर निकालने पर देखा गया कि उसके माथे, होंठ, नाक और गले पर गहरे चोट के निशान थे.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि बच्चे की हत्या मुंह दबाकर की गई थी. गांव में दहशत और मातम का माहौल पसर गया है और मासूम के माता पिता और परिजन बदहवास हो गए हैं. मामले में तेज कार्रवाई करते हुए पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीमों ने दो नशेड़ियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है.

सम्बंधित ख़बरें

Representative Image
जमीनी विवाद में 5 साल के मासूम की हत्या, आरोपी शव को मां की गोद में डालते बोला- 'लो, तुम्हारा बेटा मर गया' 
मासूम की बेरहमी से हत्या (फाइल-फोटो)
बेटे की लव मैरिज से नाराज परिजन, मासूम की हत्या कर शव को सेप्टिक टैंक में फेंका 
लखनऊ में मर्चेंट नेवी से रिटायर अफसर से ठगी. (Photo: Representational)
बुजुर्ग पिता डिजिटल अरेस्ट थे... बेटे ने खौफ में आकर साइबर ठगों को भेजे 1.29 करोड़ 
UP STF BUSTS FAKE MEDICINE RACKET, AGENCIES OWNER ARRESTED
नकली दवा कांड का खुलासा, एसटीएफ ने पकड़ा हिमांशु अग्रवाल, 1 करोड़ कैश बरामद 
छात्रा को होटल ले जाकर किया शोषण. (Photo: Representational)
धमकाकर होटल ले गया, शोषण किया, उठक-बैठक लगवाई... लखनऊ में छात्रा की आपबीती 

बता दें कि ये कोई अपने तरह का पहला मामला नहीं है बल्कि आए दिन घर से बाहर खेलने निकले मासूम बच्चे ऐसी वारदातों का शिकार हो जाते हैं. मासूम बच्चों को बहलाकर ले जाना आसान होता है. ऐसे में कई बार देखा गया है लापता बच्चे किसी किडनैपर या दुष्कर्मी के हत्थे चढ़ जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement