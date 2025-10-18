लखनऊ: निवेश के नाम पर 3 करोड़ की ठगी, साइबर ठगों ने ऐसे ऐंठे रुपये

लखनऊ में साइबर ठगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से दो लोगों को शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर करीब 3.27 करोड़ रुपये की ठगी कर ली. गोमतीनगर के वरदानखंड निवासी कारोबारी प्रज्ञा कुमार सिंह और अलीगंज सेक्टर ई निवासी रामेश्वर दयाल गुप्ता इस जालसाजी के शिकार बने. दोनों पीड़ितों ने साइबर क्राइम थाना और अलीगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है.

कारोबारी प्रज्ञा कुमार सिंह की जुलाई में सोशल मीडिया पर फरहा अरोरा नाम की महिला से जान-पहचान हुई थी. फरहा ने खुद को शेयर बाजार की विशेषज्ञ बताकर निवेश कर बड़ा मुनाफा दिलाने का दावा किया. भरोसा जीतने के बाद प्रज्ञा को एक लिंक भेजा गया और एक मोबाइल एप डाउनलोड कराया गया, जिसके जरिए उन्होंने निवेश शुरू किया.

14 जुलाई से 4 अक्टूबर के बीच उन्होंने करीब 2 करोड़ 94 लाख रुपये निवेश किए. लेकिन जब उन्होंने मुनाफा निकालने की कोशिश की, तो उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया.

मामले की जांच कर रही है पुलिस

इसी तरह अलीगंज निवासी रामेश्वर दयाल गुप्ता को भी एक लिंक भेजकर शेयर बाजार में निवेश के लिए प्रेरित किया गया. उन्होंने 3.49 लाख रुपये जमा किए, लेकिन बाद में पता चला कि उन्हें भी ठग लिया गया है. रामेश्वर ने अलीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

पुलिस का कहना है कि दोनों मामलों में तकनीकी जांच की जा रही है. ठगों की पहचान मोबाइल नंबर, लिंक और बैंक खातों के जरिए की जा रही है. साइबर क्राइम प्रभारी ब्रजेश कुमार यादव की टीम इस पूरे नेटवर्क की तहकीकात कर रही है. पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

