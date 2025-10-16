Lucknow: मोबाइल गेम खेलते वक्त 13 साल के बच्चे की मौत, परिवार बोला- फ्री फायर गेम की थी लत

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना ने सभी को झकझोर दिया. यहां 13 साल के बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिवार का कहना है कि बच्चा मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेलने का आदी था और घटना के वक्त भी वही गेम खेल रहा था. घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पूरे मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है.

मृतक 13 वर्षीय विवेक के रूप में हुई है, जो मूल रूप से सीतापुर का रहने वाला था. इन दिनों अपने परिवार के साथ परमेश्वर एनक्लेव कॉलोनी इंदिरा नगर में किराए पर रह रहा था. यह परिवार आठ दिन पहले ही यहां शिफ्ट हुआ था. परिजनों ने बताया कि विवेक को मोबाइल गेम खेलने की लत लग गई थी. उसकी बहन अंजू ने बताया कि बुधवार को वह घर पर अकेला था और लगातार मोबाइल में गेम खेल रहा था. कुछ देर के लिए अंजू कमरे से बाहर चली गई. जब वह वापस लौटी तो विवेक बेहोश पड़ा था और मोबाइल में फ्री फायर गेम चल रहा था.

पहले तो अंजू को लगा कि भाई गेम खेलते-खेलते सो गया है. लेकिन काफी देर तक जब उसने कोई हरकत नहीं की तो उसे शक हुआ. उसने परिवार के बाकी सदस्यों को बुलाया. परिजन तुरंत विवेक को लेकर लोहिया अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

विवेक की दूसरी बहन चांदनी ने कहा कि भाई को फ्री फायर खेलने की इतनी बुरी लत थी कि वह हर दिन देर रात तक गेम में उलझा रहता था. रात को 10 से 11 बजे तक वह मोबाइल पर खेलता रहता था. किसी से बात नहीं करता था. अगर कोई टोक देता तो गुस्से में सामान फेंक देता था.

परिजनों के अनुसार, विवेक तकरोही इलाके की एक परचून दुकान में काम करता था और बुधवार को छुट्टी पर था. उसी दिन वह पूरे समय घर पर मोबाइल गेम खेलता रहा. घटना के समय घर में सिर्फ उसकी बहन अंजू मौजूद थी. उसने बताया कि विवेक ने खुद कहा था कि घर का काम कर लो, मैं गेम खेलता हूं. कुछ देर बाद जब अंजू वापस आई तो विवेक अचेत पड़ा था.

मकान मालिक आकाश ने कहा कि परिवार हाल ही में उनके घर में किराए पर रहने आया था. शाम को पता चला कि घर में बच्चे की मौत हो गई है. यह सुनकर सभी हैरान रह गए.

इस घटना के बाद घर में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. स्थानीय लोग मोबाइल गेम्स की लत को इस हादसे का बड़ा कारण बता रहे हैं. इंदिरा नगर थाना प्रभारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी. उन्होंने कहा कि फिलहाल परिवार की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है. तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह घटना एक बार फिर सवाल खड़ा करती है कि बच्चों में मोबाइल गेम्स की बढ़ती लत कितनी खतरनाक होती जा रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे गेम न केवल मानसिक तनाव बढ़ाते हैं, बल्कि बच्चों की नींद, ध्यान और व्यवहार पर भी बुरा असर डालते हैं. लखनऊ की यह दर्दनाक घटना माता-पिता के लिए एक चेतावनी है कि बच्चों को ऑनलाइन गेम्स की लत से बचाने के लिए समय रहते सतर्कता बरतनी होगी.

