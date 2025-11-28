scorecardresearch
 
लव मैरिज का खौफनाक एंड! पहले मूवी दिखाई, फिर जंगल में ले जाकर मार डाला, दिल्ली से बागपत पहुंची तैयबा की मर्डर मिस्ट्री

बागपत में 22 वर्षीय युवती तैयबा उर्फ आयात की गोली लगी लाश मिली. वह दिल्ली से लापता थी. दिल्ली पुलिस ने पति फैसल चौधरी को पकड़ा, जिसने हत्या की बात कबूली. फैसल पहले से शादीशुदा था और तैयबा उस पर घर में रखने का दबाव बना रही थी. अपनी पहली पत्नी से राज छुपाने के लिए फैसल ने तैयबा की हत्या कर दी.

तैयबा का 'कातिल' पति गिरफ्तार (Photo- ITG)
Uttar Pradesh News: बागपत के सरूरपुर गांव के जंगल में दिल्ली की रहने वाली 22 वर्षीय युवती तैयबा उर्फ आयात की गोली लगी हुई लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली तैयबा पिछले कई दिनों से लापता थी. दिल्ली पुलिस उसके पति फैसल चौधरी को लेकर बागपत पहुंची, जिसने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया कि उसने ही अपनी पत्नी की हत्या की है.

दरअसल, फैसल चौधरी जो खुद भी दिल्ली का रहने वाला है, तैयबा से लव मैरिज कर चुका था. तैयबा उस पर घर में रखने और परिवार से मिलवाने का दबाव बना रही थी. लेकिन फैसल पहले से शादीशुदा था जो तैयबा नहीं जानती थी. इसी बात को फैसल छुपाना चाहता था कि उसकी पहली पत्नी को भी ये भनक ना लगे, जिसके लिए उसने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई.

दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, हत्या से ठीक पहले फैसल तैयबा को क्लब ले गया था, दोनों ने साथ में फिल्म देखी और खाना खाया. इसके बाद घूमने का बहाना बनाकर फैसल उसे अपनी कार में बैठाकर बागपत ले आया. सरूरपुर गांव के पास सुनसान जंगल में ले जाकर उसने तैयबा को गोली मार दी और उसका शव झाड़ियों में फेंक दिया.

पूछताछ में सच उगलने के बाद फैसल ने पुलिस टीम को उसी जगह ले जाकर शव बरामद करवाया. दिल्ली पुलिस के साथ आई टीम ने बागपत पुलिस की मदद से लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. इस सनसनीखेज हत्याकांड की पुष्टि बागपत पुलिस ने अपने X अकाउंट के जरिए भी की है. 

फिलहाल, फैसल दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है और उससे पूछताछ जारी है. पुलिस इस हत्या के पीछे पूरे कारणों और फैसल की पहले हुई शादी से जुड़े तथ्यों की भी जांच कर रही है.

