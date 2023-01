Liquor News: यूपी में 1 अप्रैल से महंगी हो जाएगी शराब, जानें सरकार ने क्यों लिया फैसला

यूपी कैबिनेट की बैठक में शराब और बीयर बार के लाइसेंस में 10 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है. नई आबकारी नीति 2023-24 के लिए है. जिसमें देसी शराब और बीयर महंगी होगी. सरकार की ओर से आबकारी लाइसेंस की फीस बढ़ाने की वजह से शराब की कीमत में इजाफा होगा.

liquor will be expensive in UP (File Photo)