Video: डेढ़ मिनट में मारे 26 थप्पड़, लखनऊ की यूनिवर्सिटी में लॉ स्टूडेंट को बुरी तरह पीटा

लखनऊ की यूनिवर्सिटी में लॉ स्टूडेंट की उसके दो क्लासमेट्स ने पार्किंग में बेरहमी से पिटाई कर दी. कार में बैठाकर डेढ़ मिनट में 26 थप्पड़ मारे गए और वीडियो बनवाकर वायरल किया गया. आरोपियों ने धमकी भी दी कि हाथ हटाओ वरना और मार पड़ेगी. पुलिस ने पीड़ित का शिकायती पत्र लिया है और जल्द मुकदमा दर्ज करने की बात कही है.

(Photo: Screengrab)
(Photo: Screengrab)

लखनऊ की एक यूनिवर्सिटी से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कैंपस की पार्किंग में लॉ स्टूडेंट को उसके ही दो क्लासमेट्स ने बेरहमी से पीटा. महज़ डेढ़ मिनट में छात्र पर 26 थप्पड़ों की बरसात कर दी गई. पिटाई का यह पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जानकारी के मुताबिक, छात्र को कार में बैठाकर पहले एक युवक ने और फिर उसके साथ मौजूद युवती ने बारी-बारी से लगातार थप्पड़ मारे. वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि आरोपी बार-बार छात्र से कहते हैं, चेहरे के सामने से हाथ हटा ले, नहीं तो और मार खाएगा. पिटाई इतनी तेज थी कि छात्र संभल भी नहीं पाया.

यह भी पढ़ें: लखनऊ: नीली बत्ती लगी फॉर्च्यूनर रोकी तो भड़क उठा फर्जी IAS, पीछे हट गए सिपाही! फिर यूं खुली पोल

पिटाई के दौरान आरोपी अपने किसी साथी से वीडियो भी बनवाते रहे. अब यही वीडियो वायरल होकर पुलिस तक पहुंचा है. बताया जा रहा है कि यह विवाद आपसी रंजिश से जुड़ा हो सकता है. यह घटना एक बार फिर सवाल खड़े करती है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीरता बरती जा रही है और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए संस्थान की क्या भूमिका होनी चाहिए.

देखें वीडियो...

चिनहट थाने के प्रभारी दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि पीड़ित छात्र की ओर से शिकायती पत्र मिला है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा. फिलहाल घटना से यूनिवर्सिटी कैंपस में हड़कंप मच गया है.

---- समाप्त ----
