छात्रा को दी लिफ्ट, चलती कार में चाकू की नोंक पर किया गैंगरेप, हाइवे पर फेंककर भागे

उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में एक छात्रा के साथ हाईवे पर चलती कार में दो युवकों द्वारा गैंगरेप करने का आरोप लगाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुये पुलिस आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। घटना जखौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बांसी कस्बे से राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 की है.

पुलिस और पीड़ित छात्रा की शिकायत के अनुसार , वह 4 अक्टूबर को दोपहर को वह तालबेहट कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अपने गांव से जखौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बांसी कस्बे में छात्रवृत्ति का फार्म ऑनलाइन भरने के लिये गई हुई थी. वहीं से लौटते समय राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 पर उसको एक कार में उसकी जान पहचान का लड़का नितिन ठाकुर मिला . उसने उसे लिफ्ट देने के बहाने कार में बैठा लिया.

कार में एक अन्य लड़का भी था. हाईवे पर चलती कार में दोनों युवकों ने चाकू की नोक पर बारी- बारी से रेप की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद बबीना के पास से कार को वापस मोड़कर वे लोग शाम करीब 7 बजे उसे जान से मारने की धमकी देते हुए सौरई रोड स्थित मंदिर के पास हाईवे पर छोड़कर भाग गये थे. लड़की ने सारी बात परिजनों को बताई जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई. शिकायत के आधार पर जखौरा थाना पुलिस ने आरोपी युवकों के खिलाफ सुसंगत धाराओ में मुकद्दमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास सहित आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है.

