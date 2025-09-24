बेटे को हो गई जेल तो आहत पिता ने दे दी जान... अंतिम संस्कार में हथकड़ी वाली तस्वीरें वायरल होने पर 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड

उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बेटे के जेल जाने से आहत होकर एक पिता ने आत्महत्या कर ली. यह मामला सामने आया तो लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया. पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में सदर कोतवाली में पदस्थ जांच अधिकारी SI कमलेश कुमार सहित दो पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया था.

इसके बाद जब पिता के अंतिम संस्कार के लिए जेल से बेटे शिवम राठौर को 2 घंटे के लिए पैरोल पर लाया गया तो अंतिम संस्कार के दौरान भी आरोपी शिवम राठौर की हथकड़ी को नहीं खोला गया.

इसकी वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो आम लोगों में पुलिस के प्रति आक्रोश बढ़ गया. इसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने अंतिम संस्कार के लिए पैरोल पर आए शिवम राठौर की सुरक्षा में लगे 5 पुलिस कर्मियों को भी निलंबित कर दिया है. इस मामले में जांच के लिए ASP कालू सिंह को निर्देश दिए गए हैं.

यह भी पढ़ें: Shamli: मजदूरी मांगने गए दंपती की मंदिर में पिटाई, फिर थाने में पुलिस ने दी थर्ड डिग्री

ललितपुर में फाइनेंस कंपनी और लोगों के साथ 1 करोड़ 80 लाख की ठगी के मामले में पुलिस ने 7 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें शिवम राठौर और उसके पिता लक्ष्मीनारायण राठौर पर रबर की मुहर बनाने का आरोप लगा था. पुलिस ने शिवम राठौर को फर्जी मुहर बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था.

Advertisement

इसी बात से आहत होकर शिवम के पिता लक्ष्मीनारायण राठौर ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के एक होटल में फांसी लगाकर जान दे दी थी. इस घटना के बाद जिले में पुलिस के खिलाफ लगातार जन आक्रोश है. इस पूरे मामले् को लेकर विपक्षी राजनीतिक पार्टियों सहित तमाम संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा?

SP मोहम्मद मुश्ताक ने कहा कि फाइनेंस कंपनी से जड़े मामले में एक आरोपी के पिता ने आत्महत्या कर लिए जाने की घटना हुई है. मेरी परिजनों से वार्ता हुई है. इसमें बताया गया कि विवेचक कमलेश प्रजापति और एक आरक्षी विवेक राठौर ने परिजनों से दुर्व्यवहार किया था, उन्हें तत्काल प्रभाव निलंबित कर दिया है. इसके अलावा पैरोल पर आए शिवम राठौर की सुरक्षा में जो तैनात थे, उनके द्वारा जो हथकड़ी नहीं खोली गई, उसमें पांच अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. पूरे प्रकरण की जांच एडिशनल एसपी को दी गई है. आगे की कार्रवाई जारी है.

---- समाप्त ----

रिपोर्ट: मनीष सोनी