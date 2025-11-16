scorecardresearch
 

लखीमपुर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कंटेनर ने रौंदा, स्कूटी सवार तीन छात्राओं की मौत

लखीमपुर खीरी में बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें तीन छात्राओं की मौत हो गई. एक तेज रफ्तार कंटेनर ने स्कूटी सवार तीन छात्राओं को रौंद दिया. हादसे के बाद पुलिस ने कंटेनर और उसके चालक को हिरासत में ले लिया है जबकि स्थानीय विधायक अमन गिरी ने पीड़ित परिवारों से मिलकर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया.

सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया. गोला गोकर्णनाथ थाना क्षेत्र के अहमदनगर गांव के पास तेज रफ्तार कंटेनर ने स्कूटी सवार तीन छात्राओं को रौंद दिया, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. 

घटना इतनी भयावह थी कि स्कूटी और छात्राएं पूरी तरह कंटेनर की चपेट में आ गईं और उन्हें बचाने का कोई मौका नहीं मिला. जानकारी के अनुसार तीनों छात्राएं नीमगांव थाना क्षेत्र के एक ही परिवार से दूर की रिश्तेदार थीं और गोला के एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाई करती थीं. 

कंटेनर ने स्कूटी को रौंदा

शनिवार सुबह वो रोज की तरह स्कूटी से कॉलेज के लिए निकली थीं, लेकिन तीनों ने हेलमेट नहीं पहना था. अहमदनगर गांव के पास पहुंचते ही पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी सड़क पर कई मीटर तक घिसटती चली गई और तीनों छात्राएं कंटेनर के नीचे आ गईं.

हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई. राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. गोला गोकर्णनाथ पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. कंटेनर और उसके चालक को भी मौके से पकड़ा गया और थाने भेज दिया गया है.

पुलिस अब यह जांच रही है कि दुर्घटना में वाहन की रफ्तार, ड्राइवर की लापरवाही या किसी तकनीकी खराबी की क्या भूमिका थी. इस दुखद घटना के बाद इलाके में शोक की लहर फैल गई. मृतक छात्राओं के घरों में मातम पसरा हुआ है और परिजन बदहवास हैं.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलने पर गोला गोकर्णनाथ से बीजेपी विधायक अमन गिरी भी मौके पर पहुंचे और परिवारों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की. उन्होंने अस्पताल और पोस्टमार्टम हाउस में भी पीड़ित परिवारों से बात की.

अमन गिरी ने कहा, 'यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हम परिवारों के साथ खड़े हैं. जो भी सहायता हो सकेगी, हम अवश्य करेंगे. ट्रक और ड्राइवर को पकड़ लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है.' स्थानीय लोगों का कहना है कि हाइवे पर इस तरह के हादसे आम हो गए हैं और प्रशासन को रफ्तार पर नियंत्रण और सख्त सुरक्षा इंतजाम करने की सख्त जरूरत है.

 

