KGMU धर्मांतरण केस: पीड़िता ने सीएम योगी से की मुलाकात, सख्त कार्रवाई का मिला भरोसा

केजीएमयू धर्मांतरण और शोषण मामले में पीड़िता डॉक्टर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की. सीएम ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया. आरोपी डॉक्टर रमीज उद्दीन नायक फरार है. केजीएमयू ने उसे निलंबित कर दिया है और पुलिस व विश्वविद्यालय स्तर पर जांच जारी है.

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Photo: ITG)
लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के धर्मांतरण और शोषण मामले में पीड़िता डॉक्टर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की. पीड़िता अपने पिता के साथ 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंची और पूरे मामले की जानकारी दी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता की बात गंभीरता से सुनी और मामले में कठोर कार्रवाई का भरोसा दिलाया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकरण में जो भी दोषी है, उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी के साथ यदि अन्य लोग शामिल पाए गए तो उन सभी पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को मामले की गहन जांच करने के निर्देश दिए.

पीड़िता ने CM योगी से की मुलाकात

यह मामला केजीएमयू के एमडी पैथोलॉजी विभाग से जुड़ा है. आरोपी डॉक्टर रमीज उद्दीन नायक पर आरोप है कि उसने शादी का झांसा देकर पीड़िता का शारीरिक शोषण किया, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया और निजी फोटो व वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी पहले से शादीशुदा था और यह बात उसने छिपाई.

एफआईआर के अनुसार पीड़िता सितंबर महीने में गर्भवती हुई थी और आरोपी ने उस पर जबरन गर्भपात का दबाव बनाया. मानसिक उत्पीड़न और धमकियों से परेशान होकर पीड़िता ने 17 दिसंबर को नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या का प्रयास किया. समय रहते दोस्तों ने उसे ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां उसकी जान बचाई जा सकी.

मामले के सामने आने के बाद केजीएमयू प्रशासन ने आरोपी डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. विश्वविद्यालय की विशाखा कमेटी मामले की जांच कर रही है. इसके साथ ही एक औपचारिक जांच समिति गठित की जा रही है, जिसमें वरिष्ठ फैकल्टी और प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे.

आरोपी के खिलाफ होगा सख्त एक्शन

लखनऊ के चौक थाने में दर्ज एफआईआर के बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है. पुलिस उत्तराखंड सहित तीन राज्यों में उसकी खोज कर रही है. आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है. खुफिया एजेंसियां भी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच में सक्रिय हैं.
 

---- समाप्त ----
