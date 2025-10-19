scorecardresearch
 

बेटे की मौत से मां को लगा सदमा, कुछ देर बाद ही हो गई मौत... एक साथ उठी अर्थी

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में एक मां, बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई. जिससे उसकी भी मौत हो गई. मां-बेटे की एक ही दिन हुई मौत से पूरे कस्बे में मातम छा गया. जब दोनों की अर्थी एक साथ निकली तो पूरे कस्बे के लोगों के आंसू निकल आए.

मृतक मुन्ना अग्रहरि और उनकी मां. (File Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में दीपावली पर्व से ठीक एक दिन पहले मां- बेटे की मौत से खुशियां मातम में बदल गई. बेटे की ब्रेन हेमरेज से मौत की खबर जैसे ही उसकी मां को मिली तो सदमे से मां की भी मौत हो गई. पूरा मामला कड़ाधाम थाना क्षेत्र के देवीगंज बाजार का है.

रोते-रोते मां की तबीयत हुई खराब और हो गई मौत

जानकारी के अनुसार मुन्ना अग्रहरि एक व्यापारी थे. उनके एक पुत्र और एक पुत्री हैं. परिजनों के मुताबिक 50 वर्षीय मुन्ना अग्रहरि की कुछ दिन पहले तबीयत खराब हो गई थी. जिसके बाद परिजनों ने उन्हें प्रयागराज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था. जांच में पता चला था कि मुन्ना अग्रहरि को ब्रेन हेमरेज हुआ था.

यह भी पढ़ें: 'इतनी बुरी तरह पिटाई हुई थी कि...', गाजीपुर लाठीचार्ज में बेटे की मौत पर फफक पड़े पिता; BJP जिलाध्यक्ष पर फूटा गांववालों का गुस्सा

डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान मुन्ना अग्रहरि की शनिवार को मौत गई. जैसे ही बेटे की मौत की जानकारी 75 वर्षीय वृद्ध मां तारा देवी को मिली तो वह दहाड़े मार कर रोने लगी. इसी दौरान तारा देवी की भी तबीयत खराब हो गई और उनकी भी मौत हो गई.

मां-बेटे की मौत से पूरे कस्बे में छाया मातम

एक ही दिन में मां-बेटे की मौत की खबर से देवीगंज कस्बा में मातम छा गया. परिजनों का कहना है कि बेटे के जाने का दुख मां सहन नहीं कर पाई, उसी गम में मां ने भी साथ छोड़ दिया. 

पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज हुआ था. उसका प्रयागराज के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. व्यक्ति की मौत की खबर उसकी मां बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनकी भी मौत हो गई. 

