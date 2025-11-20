scorecardresearch
 

UP: छत पर सो रही महिला का अश्लील वीडियो बनाकर मांगे 50 हजार रुपये, आरोपी पर केस दर्ज

कौशाम्बी में एक महिला ने आरोप लगाया कि पड़ोसी युवक ने उसे छत पर सोते समय अश्लील रूप में रिकॉर्ड किया और 50 हजार रुपये की मांग कर ब्लैकमेल किया. पैसे न देने पर युवक ने वीडियो वायरल कर दिया और विरोध करने पर पीड़िता के पति को पीटा. पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

युवक ने महिला का बनाया अश्लील वीडियो (Photo: Representational)
यूपी के कौशाम्बी जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक महिला को उसके पड़ोसी युवक ने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. घटना मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र की है. पीड़िता ने थाने में दी गई शिकायत में बताया कि 18 नवंबर की रात वह छत पर सो रही थी. उसी दौरान उसका पड़ोसी सन्नी पुत्र पवन छत पर चढ़ आया और उसे अधनग्न अवस्था में देखकर उसका अश्लील वीडियो बना लिया.

महिला के अनुसार, वीडियो बनाकर युवक ने उसे धमकाना शुरू कर दिया. उसने कहा कि अपने पति से पचास हजार रुपये दिलाओ, नहीं तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा. पीड़िता ने पैसे देने से इनकार कर दिया. इसके बाद आरोपी ने वीडियो सोशल मीडिया पर फैला दिया, जिससे महिला और उसका परिवार दहशत में आ गया.

महिला का अश्लील वीडियो बनाया

पीड़िता के पति ने जब युवक से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो उसने उस पर हमला कर दिया. आरोप है कि युवक ने लात, घूसे और लाठी-डंडों से उसकी पिटाई की और धमकी दी कि यदि कहीं शिकायत की तो जान से मार देगा. इसके बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर थाने में पूरी बात बताई.

पुलिस ने दर्ज किया केस

शिकायत मिलते ही पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया. मामले में सदर क्षेत्राधिकारी शिवांक सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि जांच तेजी से की जा रही है और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस का कहना है कि यह मामला ब्लैकमेलिंग और महिला की मानहानि से जुड़ा गंभीर अपराध है. इलाके में तनाव न बढ़े, इसके लिए भी पुलिस सतर्क है.

