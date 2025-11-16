UP: शेयर मार्केट में करोड़ों का झांसा देकर ठगी, अंतर्राज्यीय गैंग के 3 शातिर बदमाश अरेस्ट

कौशांबी जिले की साइबर क्राइम पुलिस ने शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर बड़ी ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने इस गैंग के तीन सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया और उनके पास से भारी मात्रा में अवैध दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं.

और पढ़ें

दरअसल, कड़ा धाम कोतवाली क्षेत्र के निवासी रामदत्त त्रिपाठी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आईपीओ में निवेश कराने के नाम पर उनसे करीब 62 लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए गए. शिकायत मिलते ही साइबर क्राइम थाने ने मुकदमा दर्ज किया और पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के निर्देश पर साइबर क्राइम और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने तकनीकी जांच शुरू की.

यह भी पढ़ें: 'पिता की जमीन हमारी' कहकर दो बेटों ने लाठी से पीट-पीटकर कर दी हत्या, कौशांबी में मर्डर से सनसनी

भोपाल से तीन आरोपी गिरफ़्तार

तकनीकी जांच और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने इस गिरोह के तीन सदस्यों को मध्य प्रदेश के भोपाल से गिरफ्तार किया. पकड़े गए आरोपियों में रणदीप मडावी, धीरज मालवीय और शुभम पटेल उर्फ आदि शामिल हैं. तीनों आरोपी भोपाल के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले हैं. जांच में सामने आया कि इन तीनों ने विभिन्न राज्यों में कुल 2 करोड़ 56 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है और उन पर 10 मुकदमे दर्ज हैं.

Advertisement

ऑनलाइन ट्रेडिंग का झांसा देकर ठगी

एसपी राजेश कुमार ने बताया कि यह गिरोह फर्जी शेयर मार्केट और ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाकर लोगों को बड़े मुनाफे का झांसा देता था. निवेश के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों में पैसे डलवाए जाते थे और इसके बाद खातों को ब्लॉक कर दिया जाता था. पुलिस ने बताया कि यह गिरोह विदेशों में बैठे ऑपरेटरों के निर्देश पर काम करता था, जो इस ठगी नेटवर्क को चलाते थे.

भारी मात्रा में दस्तावेज और उपकरण बरामद

गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 4 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर, फिंगरप्रिंट डिवाइस, 3 क्यूआर कोड, 8 बैंक चेकबुक, 16 एटीएम कार्ड, 11 आधार कार्ड, 11 पैन कार्ड, 2 निवास प्रमाण पत्र, एक पासपोर्ट, तीन वीजा और कई अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं. पुलिस ने करीब 20 लाख रुपये की धनराशि को भी होल्ड कर दिया है. एसपी ने बताया कि गैंग से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है और बहुत जल्द पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा.

---- समाप्त ----