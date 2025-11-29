scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ग्राम प्रधान के भतीजे की शादी में ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग, वीडियो वायरल होते ही कई लोग हिरासत में

कौशांबी के सीरियावा कला गांव में शादी समारोह के दौरान युवकों की ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई की. वीडियो में नाबालिग तक फायरिंग करता दिखा. ग्राम प्रधान मोहम्मद साजिद समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया और दो लाइसेंसी रायफल जब्त हुईं. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है.

Advertisement
X
 ग्राम प्रधान समेत कई लोग हिरासत में.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
 ग्राम प्रधान समेत कई लोग हिरासत में.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)

यूपी के कौशांबी जिले में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि किस तरह युवक बिना किसी डर के कई राउंड गोलियां चला रहे थे. फायरिंग इतनी लापरवाही से की गई कि कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी. जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शादी में नाबालिग भी करता दिखा फायरिंग

दरअसल, यह वायरल वीडियो 28 नवंबर का बताया जा रहा है, जो चरवा थाना क्षेत्र के सीरियावा कला गांव का है. पुलिस के अनुसार गांव के रहने वाले मोहम्मद साजिद, जो वर्तमान में ग्राम प्रधान हैं, उनके चचेरे भाई की शादी थी. इसी दौरान शादी समारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई.

सम्बंधित ख़बरें

road accident in kaushambi UP
द‍िल दहला देने वाला सड़क हादसे में सरकारी टीचर की मौत 
woman killed
मौसी की बेटी से एकतरफा प्यार और साथ रहने की जिद... नहीं मानी तो गोली मारकर ले ली जान  
हादसे में चकनाचूर हो गई कार. (Photo: ITG)
खड़े ट्रक से टकराई नैनो कार, शिक्षिका की मौत, पति सहित तीन गंभीर 
man refused to marry the girl after engagement (Representational Photo)
'लड़की सांवली है, नहीं करूंगा शादी', सगाई के बाद युवक ने विवाह से किया इनकार 
woman arrested
'रोज किसी से झगड़ा करती थी...', मां ने 12 साल की बेटी को यमुना में धक्का देकर ले ली जान 

यह भी पढ़ें: कौशांबी में खड़े ट्रक से जा भिड़ी नैनो कार... शिक्षिका की मौत, पति सहित तीन की हालत गंभीर

हैरानी की बात यह है कि वीडियो में एक नाबालिग भी हथियार चलाता नजर आ रहा है. किसी ने इस पूरी घटना को मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया. जैसे ही वीडियो फैला, पुलिस में हड़कंप मच गया और तुरंत जांच शुरू हो गई.

दो अलग-अलग वीडियो आए सामने

Advertisement

सोशल मीडिया पर दो वीडियो वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो लगभग 30 सेकेंड का है, जिसमें 'मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी' गाने पर आधा दर्जन से ज्यादा असलहे लहराते हुए कई राउंड फायरिंग की जा रही है. दूसरा वीडियो करीब 47 सेकेंड का है, जिसमें 'जट यमला दीवाना हो गया' गाने पर दूल्हे की बग्घी पर चढ़कर युवक गोली चलाते दिखाई दे रहे हैं. दोनों वीडियो में लापरवाही और कानून की खुली धज्जियां उड़ती साफ दिख रही हैं.

देखें वीडियो...

ग्राम प्रधान समेत कई लोग हिरासत में

सीओ चायल अभिषेक सिंह ने बताया कि वीडियो की जांच की गई तो पता चला कि कार्यक्रम में ग्राम प्रधान मोहम्मद साजिद और अन्य लोगों ने फायरिंग की थी. पुलिस ने साजिद और कुछ अन्य लोगों को हिरासत में ले लिया है. उनके पास से दो लाइसेंसी रायफल भी बरामद की गईं, जो वीडियो में इस्तेमाल होती दिख रही थीं. पुलिस अब वीडियो में दिख रहे बाकी लोगों की पहचान कर रही है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी. इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement