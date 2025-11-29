ग्राम प्रधान के भतीजे की शादी में ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग, वीडियो वायरल होते ही कई लोग हिरासत में

यूपी के कौशांबी जिले में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि किस तरह युवक बिना किसी डर के कई राउंड गोलियां चला रहे थे. फायरिंग इतनी लापरवाही से की गई कि कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी. जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शादी में नाबालिग भी करता दिखा फायरिंग

दरअसल, यह वायरल वीडियो 28 नवंबर का बताया जा रहा है, जो चरवा थाना क्षेत्र के सीरियावा कला गांव का है. पुलिस के अनुसार गांव के रहने वाले मोहम्मद साजिद, जो वर्तमान में ग्राम प्रधान हैं, उनके चचेरे भाई की शादी थी. इसी दौरान शादी समारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई.

हैरानी की बात यह है कि वीडियो में एक नाबालिग भी हथियार चलाता नजर आ रहा है. किसी ने इस पूरी घटना को मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया. जैसे ही वीडियो फैला, पुलिस में हड़कंप मच गया और तुरंत जांच शुरू हो गई.

दो अलग-अलग वीडियो आए सामने

सोशल मीडिया पर दो वीडियो वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो लगभग 30 सेकेंड का है, जिसमें 'मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी' गाने पर आधा दर्जन से ज्यादा असलहे लहराते हुए कई राउंड फायरिंग की जा रही है. दूसरा वीडियो करीब 47 सेकेंड का है, जिसमें 'जट यमला दीवाना हो गया' गाने पर दूल्हे की बग्घी पर चढ़कर युवक गोली चलाते दिखाई दे रहे हैं. दोनों वीडियो में लापरवाही और कानून की खुली धज्जियां उड़ती साफ दिख रही हैं.

ग्राम प्रधान समेत कई लोग हिरासत में

सीओ चायल अभिषेक सिंह ने बताया कि वीडियो की जांच की गई तो पता चला कि कार्यक्रम में ग्राम प्रधान मोहम्मद साजिद और अन्य लोगों ने फायरिंग की थी. पुलिस ने साजिद और कुछ अन्य लोगों को हिरासत में ले लिया है. उनके पास से दो लाइसेंसी रायफल भी बरामद की गईं, जो वीडियो में इस्तेमाल होती दिख रही थीं. पुलिस अब वीडियो में दिख रहे बाकी लोगों की पहचान कर रही है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी. इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है.

