कौशांबी: रेप और जबरन धर्मांतरण, चार गिरफ्तार, तीन की तलाश

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में रेप और जबरन धर्मांतरण के मामले ने सनसनी फैल गई. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है जबकि तीन अन्य आरोपी अब भी फरार हैं. पीड़ित लड़की की मां ने 1 सितंबर को एसपी को तहरीर देकर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने बताया कि 31 अगस्त को गांव की रहने वाली नेहा बानो ने उनकी बेटी को धोखे से अपने घर बुलाया.

वहां नेहा बानो के भाई सैफ खान और उसके साथी अनुज ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद लड़की पर शादी का दबाव बनाया गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई.

लड़की के साथ रेप और जबरन धर्मांतरण

परिजनों का आरोप है कि उसी दौरान बेटी को मस्जिद ले जाया गया जहां मौलाना से जबरन कलमा पढ़वाकर धर्मांतरण कराया गया. जब परिजनों ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी.

एसपी राजेश कुमार के आदेश पर कौशांबी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और सात लोगों के खिलाफ रेप, धर्मांतरण और मारपीट का मुकदमा दर्ज किया. पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी रही. इसी बीच 4 सितंबर को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने विजिया चौराहा स्थित पानी टंकी के पास से चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया

गिरफ्तार आरोपियों में सैफ खान पुत्र मोसिन हसन उर्फ छोटू, फैजी सलमानी उर्फ अनुज पुत्र सहबूब सलमानी, अतीक अहमद पुत्र स्वर्गीय लतीफ हसन और युसुफ अली पुत्र स्वर्गीय बस्सन शामिल हैं. लिखापढ़ी के बाद चारों को जेल भेज दिया गया है.

अपर पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था. उसी मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है और शेष फरार आरोपियों की तलाश जारी है.



