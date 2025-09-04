scorecardresearch
 

Feedback

कौशांबी: रेप और जबरन धर्मांतरण, चार गिरफ्तार, तीन की तलाश

यूपी के कौशांबी में रेप और धर्मांतरण के गंभीर मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पीड़िता की तहरीर पर सात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था. बाकी तीन आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है.

Advertisement
X
रेप और धर्मांतरण के आरोप में चार गिरफ्तार (Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
रेप और धर्मांतरण के आरोप में चार गिरफ्तार (Photo: Akhilesh Kumar/ITG)

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में रेप और जबरन धर्मांतरण के मामले ने सनसनी फैल गई. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है जबकि तीन अन्य आरोपी अब भी फरार हैं. पीड़ित लड़की की मां ने 1 सितंबर को एसपी को तहरीर देकर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने बताया कि 31 अगस्त को गांव की रहने वाली नेहा बानो ने उनकी बेटी को धोखे से अपने घर बुलाया.

वहां नेहा बानो के भाई सैफ खान और उसके साथी अनुज ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद लड़की पर शादी का दबाव बनाया गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई.

लड़की के साथ रेप और जबरन धर्मांतरण

सम्बंधित ख़बरें

Anand Rape murder
5 साल की मासूम से रेप, हत्या कर शव नदी में फेंका 
Kolkata man acquittal in Salt Lake hotel rape allegation
रेप के आरोप में 51 दिन जेल में रहा शख्स, महिला ने किया 'गलतफ़हमी' का दावा तो मिली रिहाई 
इस केस पर डॉक्टर अलग राय रख रहे हैं. (Photo: Screengrab)
15 साल की लड़की को 42 दिन में 10 बार सांप ने डसा, अस्पताल में भर्ती 
AAP MLA Harmeet Singh Pathanmajra escape from police custody
रेप का इल्जाम, गिरफ्तारी और पुलिस पर हमला... फरार AAP विधायक हरमीत की पूरी कहानी 
वन स्टॉप सेंटर के अमले ने भी मामले को दबाए रखा था.(Photo:ITG)
MP: नाबालिग रेप पीड़िता को आरोपी के घर भेजने की गलती, 10 अफसरों पर FIR 

परिजनों का आरोप है कि उसी दौरान बेटी को मस्जिद ले जाया गया जहां मौलाना से जबरन कलमा पढ़वाकर धर्मांतरण कराया गया. जब परिजनों ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी.

एसपी राजेश कुमार के आदेश पर कौशांबी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और सात लोगों के खिलाफ रेप, धर्मांतरण और मारपीट का मुकदमा दर्ज किया. पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी रही. इसी बीच 4 सितंबर को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने विजिया चौराहा स्थित पानी टंकी के पास से चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

Advertisement

पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया

गिरफ्तार आरोपियों में सैफ खान पुत्र मोसिन हसन उर्फ छोटू, फैजी सलमानी उर्फ अनुज पुत्र सहबूब सलमानी, अतीक अहमद पुत्र स्वर्गीय लतीफ हसन और युसुफ अली पुत्र स्वर्गीय बस्सन शामिल हैं. लिखापढ़ी के बाद चारों को जेल भेज दिया गया है.

अपर पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था. उसी मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है और शेष फरार आरोपियों की तलाश जारी है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement