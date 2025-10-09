नई दुल्हन का मर्डर! घर में अकेली थी, बाइक से आए 4 बदमाश और उतार गए मौत के घाट

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने घर के भीतर घुसकर एक महिला की धारदार हथियार से गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी. मर्डर करने के बाद वे भाग निकले. हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई, परिजनों की चीख पुकार सुनकर लोगों की भीड़ जमा हो गई.हत्या की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी, डीएसपी सिराथू, सैनी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई. शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

सैनी कोतवाली क्षेत्र के सिराथू कस्बे के वार्ड नम्बर 11 कानूनगो का पुरवा की रहने वाली 23 साल की अंजली देवी पत्नी दिलीप पटेल बुधवार को घर पर अकेली थी. जानकारी के मुताबिक महिला अंजली की शादी इसी साल मई में हुई थी. पति दिलीप पटेल दिल्ली में रहकर प्राइवेट नौकरी करता है. बुधवार को जब महिला के ससुर मोहन पटेल व सास खेत में धान कटवा रहे थे तभी एक बाइक पर सवार लगभग तीन बदमाश घर में घुसे और एक धारदार हथियार से महिला के गले में कई वार करते हुए उसे मारकर भाग निकले. घर के बाहर खेल रहा मृतक का 7 साल का भांजा आंचल जब घर के भीतर गया तो जोर से चिल्लाया. तभी मोहल्ले के लोग एकत्र हो गये और घटना की जानकारी पुलिस को दी.

सूचना पर एडिशनल एसपी राजेश सिंह, सीओ सिराथू सत्येन्द्र तिवारी , सैनी कोतवाली प्रभारी और सिराथू चौकी की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रहे हैं. पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. 7 साल के भांजे आर्यन ने बताया कि मैंने हमलावरों को देखा है. घटना के दौरान वह घर के बाहर खेल रहा था और बाइक से आये बदमाशों को उसने देखा था.

मामले में एडिशनल एसपी राजेश सिंह ने बताया कि सैनिक कोतवाली की पुलिस को सूचना मिली कि हत्या हो गई है तत्काल पुलिस फोर्स व सीओ सिराथू पर पहुंचे. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के भेज दिया गया है. परिजनों के तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा. अन्य आवश्यक करवाई की जा रही है.

