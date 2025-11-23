scorecardresearch
 

मां ने अपनी ही बेटी को यमुना में धक्का देकर मार डाला, पुलिस जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

कौशांबी में एक मां ने अपनी 12 वर्षीय बेटी को यमुना नदी में धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया. आरोपी मीना देवी ने पहले बेटी की गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस को भ्रमित किया, लेकिन पूछताछ में सच उगल दिया. महिला का कहना था कि बेटी मानसिक रूप से कमजोर थी और विवाद करती थी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि बच्ची का शव अब तक नहीं मिला.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)

यूपी के कौशांबी जिले से एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक मां ने अपनी ही 12 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी. आरोपी महिला अपनी बेटी को यमुना नदी के किनारे लेकर गई और मौका देखकर उसे धक्का दे दिया. बच्ची नदी में डूब गई और तीन दिन बीतने के बाद भी उसका शव नहीं मिल सका है. घटना को छुपाने के लिए आरोपी मां खुद थाने पहुंचकर बेटी के लापता होने की झूठी शिकायत भी दर्ज कराई थी.

दरअसल, सराय अकिल थाना क्षेत्र के हररायपुर गांव की रहने वाली मीना देवी ने 21 नवंबर को पुलिस को सूचना दी कि वह अपने छह महीने के बेटे को बीमारी से राहत दिलाने के लिए कन्जापर गांव झाड़-फूंक कराने गई थी. उसका कहना था कि जब वह वापस घर लौटी तो बेटी अनामिका घर पर नहीं मिली. पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तत्काल तलाश शुरू कर दी.

पुलिस को झाड़-फूंक की कहानी पर शक

जांच की गंभीरता देखते हुए एसपी ने टीम गठित की और बच्ची की सकुशल बरामदगी के निर्देश दिए. पुलिस टीम कन्जापर गांव पहुंची और झाड़-फूंक करने वाले व्यक्ति समेत स्थानीय लोगों से पूछताछ की. यहां बड़ा खुलासा हुआ, आरोपी महिला उस दिन झाड़-फूंक कराने वहां आई ही नहीं थी. यही वह बिंदु था जहां पुलिस को महिला पर शक गहरा गया.

पुलिस ने जब मीना देवी से कड़ाई से पूछताछ की तो वह टूट गई और पूरे मामले की सच्चाई सामने आ गई. महिला ने कबूल किया कि उसकी बेटी दिमाग से कमजोर थी और अक्सर लोगों से विवाद कर बैठती थी, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हो चुकी थी.

मृतक की फाइल फोटो.
मृतक की फाइल फोटो.

आरोपी मां ने किया चौंकाने वाला कबूलनामा

मीना देवी ने बताया कि 21 नवंबर की सुबह करीब 6 बजे वह अपने छह महीने के बेटे और बेटी को लेकर घर से निकली. ई-रिक्शा से यमुना नदी के महिला घाट पुल पर पहुंची. वहां उसने बेटी को रेलिंग पर बैठाया और आसपास सूनसान देखकर उसे धक्का दे दिया. बेटी नदी में गिरते ही डूब गई.

इसके बाद वह ऐसे व्यवहार करने लगी जैसे बेटी वास्तव में लापता हो गई हो और थाने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, ताकि किसी को उस पर शक न हो. पुलिस ने हत्या की पुष्टि होते ही आरोपी मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

तीन दिन बाद भी नहीं मिला शव, खोज जारी

तीन दिनों से अनामिका का शव नहीं मिल पाया है. नदी किनारे बसे गांवों के मछुआरों की मदद ली जा रही है. पुलिस और कई थानों की टीमें नावों के सहारे नदी में लगातार तलाश कर रही हैं. सीओ चायल अभिषेक सिंह और थाना प्रभारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं. प्रशासन का कहना है कि शव मिलने तक खोज अभियान जारी रहेगा.

---- समाप्त ----
