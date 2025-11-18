UP: कौशांबी में बर्थडे पर युवक ने तलवार से काटा केक, दोस्तों ने पीटा वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो लगभग दो दिन पुराना बताया जा रहा है. इसमें एक युवक अपने जन्मदिन के जश्न को कुछ खास अंदाज में मनाता दिखाई दे रहा है.

और पढ़ें

वीडियो में क्या है?

जानकारी के अनुसार, वायरल वीडियो मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के सहिया आमद करारी गांव का बताया जा रहा है. वीडियो में युवक अपने जन्मदिन के अवसर पर केक काटते हुए तलवार का इस्तेमाल करता है. युवक का नाम अंकित है और वह सैनी कोतवाली क्षेत्र के गोरियों गांव का रहने वाला है. युवक इस समय अपने ननिहाल में रह रहा है.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कई लोग वहां मौजूद हैं. केक काटने के बाद युवक के दोस्त उसे बेल्ट से हल्का-हल्का पीटते हुए बधाई देते हैं और हुड़दंग मचाते हैं. इस दौरान वहां मौजूद लोग हंसते हुए वीडियो रिकॉर्ड करते नजर आते हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोग इस तरह के जश्न पर सवाल उठा रहे हैं और इसे खतरनाक बताते हुए चिंता व्यक्त कर रहे हैं. कुछ लोग इसे मनोरंजक अंदाज मान रहे हैं, जबकि कई लोगों ने युवाओं की सुरक्षा को लेकर चेतावनी दी है.

Advertisement

क्षेत्राधिकारी शिवांक सिंह ने इस मामले पर कहा कि वीडियो उनके संज्ञान में आ गया है. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि इस तरह के खतरनाक जश्न को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता और भविष्य में ऐसे मामलों पर नजर रखी जाएगी.

पुलिस ने स्थानीय लोगों और युवाओं से अपील की है कि वे इस तरह के खतरनाक करतब न अपनाएं और किसी भी वायरल वीडियो या पोस्ट को साझा करने से पहले सोचें. ऐसे काम न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं. इस घटना ने न केवल कौशाम्बी जिले में बल्कि सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना दिया है. लोग इस वीडियो को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और पुलिस की जांच पर निगाह रख रहे हैं.

---- समाप्त ----