scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'हम बाहरी लोग हैं, कुछ नहीं होगा...', महिलाओं के सामने अभद्र टिप्पणी करने वाले इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल

कौशांबी के मंझनपुर मेले का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सप्लाई इंस्पेक्टर अजीत कुमार यादव महिलाओं के सामने कथित तौर पर अश्लील शब्द बोलते दिखे. महिलाएं वीडियो पोस्ट न करने की बात कहती हैं, लेकिन इंस्पेक्टर 'हम बाहरी लोग हैं, कुछ नहीं होगा' कहते नजर आते हैं. मामला सामने आने पर विभाग में हड़कंप मच गया और अधिकारी ने स्पष्टीकरण मांगा है.

Advertisement
X
वीडियो को लेकर अधिकारी ने स्पष्टीकरण मांगा है.(Photo: Screengrab)
वीडियो को लेकर अधिकारी ने स्पष्टीकरण मांगा है.(Photo: Screengrab)

कौशांबी जिले के मंझनपुर कस्बे में लगे कार्निवल मेले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो सप्लाई विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. वायरल क्लिप में मंझनपुर के सप्लाई इंस्पेक्टर अजीत कुमार यादव झूला झूलते हुए अपने मोबाइल पर लाइव कर रहे हैं और इसी दौरान महिलाओं के सामने कथित तौर पर अश्लील शब्दों का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं.

वीडियो में पीछे बैठी महिलाएं बार-बार उनसे वीडियो न बनाने और पोस्ट न करने की बात कहती दिखती हैं. लेकिन इंस्पेक्टर कथित तौर पर जवाब देते हैं, 'हम बाहरी लोग हैं, कुछ नहीं होगा.' वीडियो वायरल होने के बाद विभागीय स्तर पर हड़कंप मच गया है.

यह भी पढ़ें: कौशांबी में खड़े ट्रक से जा भिड़ी नैनो कार... शिक्षिका की मौत, पति सहित तीन की हालत गंभीर

सम्बंधित ख़बरें

Case filed against husband
साहब! पति बेटी के साथ बिस्तर पर सोने का बना रहा दबाव, पति से तंग महिला ने दर्ज कराई FIR 
परिवार की मौजूदगी में मंदिर में प्रेमी-प्रेमिका ने रचाई शादी. (Photo: Screengrab)
रिश्ते में मौसी लगती थी प्रेमिका, पुलिस की मदद से कपल ने रचाई शादी 
शादी के नाम पर राजस्थान के शख्स से कर ली गई ठगी. (Photo: Representational)
शादी के 6 दिन बाद दुल्हन ने कर दिया बड़ा कांड, सिर पीटने लगे ससुराल वाले  
 ग्राम प्रधान समेत कई लोग हिरासत में.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
ग्राम प्रधान के भाई की शादी में ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग... कई लोग हिरासत में 
road accident in kaushambi UP
द‍िल दहला देने वाला सड़क हादसे में सरकारी टीचर की मौत 

मुस्लिम महिलाओं के सामने हुई कथित अभद्रता

दरअसल, यह वीडियो 2 दिसंबर का बताया जा रहा है और करीब 1 मिनट 50 सेकंड लंबा है. वीडियो में अजीत कुमार यादव के साथ दो अन्य व्यक्ति भी झूला झूलते दिखते हैं, जबकि उनके पीछे पांच मुस्लिम महिलाएं बैठी हुई नजर आती हैं. लाइव वीडियो के दौरान इंस्पेक्टर द्वारा कथित अश्लील शब्दों का प्रयोग करने और महिलाओं की मौजूदगी में यह हरकत करने को लेकर सोशल मीडिया में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है.

Advertisement

महिलाएं वीडियो रिकॉर्ड करने और ऑनलाइन डालने से रोकती हुई नजर आती हैं, लेकिन इंस्पेक्टर कथित तौर पर उन्हें अनदेखा करते हुए कहते हैं कि वे बाहरी लोग हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी. वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में नाराज़गी बढ़ी है और कई लोग विभागीय अनुशासन पर सवाल उठा रहे हैं.

देखें वीडियो...

'गलतफहमी हुई है, मेरा इरादा गलत नहीं था'

जब इस मामले में सप्लाई इंस्पेक्टर अजीत कुमार यादव से बात की गई, तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया. हालांकि, बिना कैमरे के उन्होंने कहा कि उनका किसी तरह का गलत इरादा नहीं था और वह सिर्फ इंजॉय करने के लिए मेले में गए थे. उन्होंने दावा किया कि सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वह सही नहीं है. 

साथ ही उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं को आपत्ति लगी है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन उन्होंने किसी तरह के अश्लील शब्दों का प्रयोग करने से इनकार किया.

जिला प्रशासन सक्रिय, स्पष्टीकरण मांगा गया

इस मामले में जब जिला अधिकारी (डीएम) डॉ. अमित पाल से बात की गई, तो उन्होंने कैमरे के सामने टिप्पणी करने से बचते हुए कहा कि यह मामला पूर्ति विभाग से जुड़ा है और इसका वर्जन जिला पूर्ति अधिकारी से लिया जाए.

Advertisement

फिलहाल जिला पूर्ति अधिकारी मंगेश कुमार मौर्य ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए सप्लाई इंस्पेक्टर अजीत कुमार यादव से लिखित स्पष्टीकरण मांगा है. विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में इस मामले में आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    पुतिन इंडिया विजिट
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement