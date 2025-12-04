'हम बाहरी लोग हैं, कुछ नहीं होगा...', महिलाओं के सामने अभद्र टिप्पणी करने वाले इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल

कौशांबी जिले के मंझनपुर कस्बे में लगे कार्निवल मेले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो सप्लाई विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. वायरल क्लिप में मंझनपुर के सप्लाई इंस्पेक्टर अजीत कुमार यादव झूला झूलते हुए अपने मोबाइल पर लाइव कर रहे हैं और इसी दौरान महिलाओं के सामने कथित तौर पर अश्लील शब्दों का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं.

वीडियो में पीछे बैठी महिलाएं बार-बार उनसे वीडियो न बनाने और पोस्ट न करने की बात कहती दिखती हैं. लेकिन इंस्पेक्टर कथित तौर पर जवाब देते हैं, 'हम बाहरी लोग हैं, कुछ नहीं होगा.' वीडियो वायरल होने के बाद विभागीय स्तर पर हड़कंप मच गया है.

मुस्लिम महिलाओं के सामने हुई कथित अभद्रता

दरअसल, यह वीडियो 2 दिसंबर का बताया जा रहा है और करीब 1 मिनट 50 सेकंड लंबा है. वीडियो में अजीत कुमार यादव के साथ दो अन्य व्यक्ति भी झूला झूलते दिखते हैं, जबकि उनके पीछे पांच मुस्लिम महिलाएं बैठी हुई नजर आती हैं. लाइव वीडियो के दौरान इंस्पेक्टर द्वारा कथित अश्लील शब्दों का प्रयोग करने और महिलाओं की मौजूदगी में यह हरकत करने को लेकर सोशल मीडिया में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है.

महिलाएं वीडियो रिकॉर्ड करने और ऑनलाइन डालने से रोकती हुई नजर आती हैं, लेकिन इंस्पेक्टर कथित तौर पर उन्हें अनदेखा करते हुए कहते हैं कि वे बाहरी लोग हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी. वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में नाराज़गी बढ़ी है और कई लोग विभागीय अनुशासन पर सवाल उठा रहे हैं.

'गलतफहमी हुई है, मेरा इरादा गलत नहीं था'

जब इस मामले में सप्लाई इंस्पेक्टर अजीत कुमार यादव से बात की गई, तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया. हालांकि, बिना कैमरे के उन्होंने कहा कि उनका किसी तरह का गलत इरादा नहीं था और वह सिर्फ इंजॉय करने के लिए मेले में गए थे. उन्होंने दावा किया कि सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वह सही नहीं है.

साथ ही उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं को आपत्ति लगी है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन उन्होंने किसी तरह के अश्लील शब्दों का प्रयोग करने से इनकार किया.

जिला प्रशासन सक्रिय, स्पष्टीकरण मांगा गया

इस मामले में जब जिला अधिकारी (डीएम) डॉ. अमित पाल से बात की गई, तो उन्होंने कैमरे के सामने टिप्पणी करने से बचते हुए कहा कि यह मामला पूर्ति विभाग से जुड़ा है और इसका वर्जन जिला पूर्ति अधिकारी से लिया जाए.

फिलहाल जिला पूर्ति अधिकारी मंगेश कुमार मौर्य ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए सप्लाई इंस्पेक्टर अजीत कुमार यादव से लिखित स्पष्टीकरण मांगा है. विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में इस मामले में आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

