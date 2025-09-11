scorecardresearch
 

Feedback

UP: कौशांबी में शादीशुदा युवक से परेशान होकर युवती ने की खुदकुशी, परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज

यूपी के कौशांबी जिले के करारी थाना क्षेत्र में 26 वर्षीय युवती ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी. परिजनों का आरोप है कि गांव का युवक संजू कई महीनों से उसे परेशान कर रहा था और शादी के लिए दबाव डाल रहा था. पुलिस ने आरोपी संजू समेत तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है.

Advertisement
X
युवक से परेशान होकर युवती ने की खुदकुशी (Photo: Screengrab)
युवक से परेशान होकर युवती ने की खुदकुशी (Photo: Screengrab)

कौशांबी जिले के करारी थाना क्षेत्र के अड़हरा गांव में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई. 26 वर्षीय युवती गुजराती का शव घर में फांसी के फंदे से लटका मिला. परिजनों का कहना है कि गांव का युवक संजू कई महीनों से उसे परेशान कर रहा था और शादी के लिए दबाव बना रहा था.

मृतका की मां रानी देवी और पिता राजन लाल ने बताया कि दो दिन पहले भी संजू ने शादी के लिए दबाव डाला था. संजू के शादीशुदा होने और इंटरकास्ट होने की वजह से परिवार ने रिश्ते के लिए मना कर दिया था. इसी बात को लेकर घर में विवाद हुआ था. परिजनों का आरोप है कि लगातार दबाव और परेशानियों से तंग आकर गुजराती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

युवक से परेशान होकर युवती ने किया सुसाइड 

सम्बंधित ख़बरें

Lucknow suicide
झारखंड: छेड़छाड़ से परेशान होकर युवती ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में किया प्रताड़ना का जिक्र 
27 साल की राधा ने की खुदकुशी (फाइल- फोटो)
'मुझे माफ कर देना चाहत, मैं गलत कदम उठा रही हूं', 2 मिनट का वीडियो बनाकर युवती ने की खुदकुशी 
प्रतीकात्मक फोटो
UP: दरिंदगी से तंग आकर युवती ने की खुदकुशी, पुलिस पर गंभीर आरोप 
सुसाइड नोट से हुआ खुलासा
समलैंगिकता के दवाब में युवती ने की खुदकुशी 
गुडगांव में 26 साल की युवती ने की खुदकुशी 

घटना की सूचना पर करारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. परिजन पहले आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए. बाद में अधिकारियों के समझाने पर वे शांत हुए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस ने आरोपी समेत तीन लोगों को किया गिरफ्तार 

इस घटना पर सदर सीओ शिवांक सिंह ने बताया कि युवती का प्रेम प्रसंग गांव के ही संजू से था. संजू के शादीशुदा होने के कारण परिवार में विवाद हुआ था. परिजनों की तहरीर पर संजू समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

Advertisement

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement