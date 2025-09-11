UP: कौशांबी में शादीशुदा युवक से परेशान होकर युवती ने की खुदकुशी, परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज

कौशांबी जिले के करारी थाना क्षेत्र के अड़हरा गांव में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई. 26 वर्षीय युवती गुजराती का शव घर में फांसी के फंदे से लटका मिला. परिजनों का कहना है कि गांव का युवक संजू कई महीनों से उसे परेशान कर रहा था और शादी के लिए दबाव बना रहा था.

मृतका की मां रानी देवी और पिता राजन लाल ने बताया कि दो दिन पहले भी संजू ने शादी के लिए दबाव डाला था. संजू के शादीशुदा होने और इंटरकास्ट होने की वजह से परिवार ने रिश्ते के लिए मना कर दिया था. इसी बात को लेकर घर में विवाद हुआ था. परिजनों का आरोप है कि लगातार दबाव और परेशानियों से तंग आकर गुजराती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

युवक से परेशान होकर युवती ने किया सुसाइड

घटना की सूचना पर करारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. परिजन पहले आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए. बाद में अधिकारियों के समझाने पर वे शांत हुए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस ने आरोपी समेत तीन लोगों को किया गिरफ्तार

इस घटना पर सदर सीओ शिवांक सिंह ने बताया कि युवती का प्रेम प्रसंग गांव के ही संजू से था. संजू के शादीशुदा होने के कारण परिवार में विवाद हुआ था. परिजनों की तहरीर पर संजू समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

