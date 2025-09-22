3 दोस्तों ने साथ में पी शराब, फिर एक को घेरकर दो लोगों ने किया कुकर्म

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. महेवाघाट थाना क्षेत्र में तीन दोस्तों के बीच शराब पार्टी के बाद दो दोस्तों ने तीसरे युवक के साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया. पीड़ित युवक को प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोटें आईं और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी के मुताबिक, महेवाघाट थाना क्षेत्र के अजरौली गांव निवासी चेतराम ने पुलिस को तहरीर दी कि उसका 20 साल का भतीजा सूरज गुप्ता गांव के ही किलविस यादव और कल्लू सिंह उर्फ वीरेंद्र का दोस्त था. तीनों ने साथ बैठकर शराब पी.

शराब पिलाने के बाद किया कुकर्म

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि किलविस और कल्लू ने सूरज को जबरन शराब पिलाई और उसके साथ अवैध संबंध बनाकर हैवानियत की. इस घटना में युवक के प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोटें आईं हैं.

पीड़ित को गंभीर हालत में परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे जहां उसका इलाज जारी है. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू कर दी. एसपी राजेश कुमार ने आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया और तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं.

पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस ने दोनों आरोपियों को धाता मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया. अधिकारियों ने बताया कि दोनों को जेल भेज दिया गया है. एसपी राजेश कुमार ने कहा कि यह गंभीर अपराध है, पीड़ित को न्याय दिलाया जाएगा. इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई है. लोग हैरान हैं कि दोस्ती के रिश्ते को शर्मसार कर इस तरह की वारदात अंजाम दी गई.



