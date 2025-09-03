scorecardresearch
 

Feedback

फुलमतिया, ननकी, कचनी... कौशांबी पुलिस के हत्थे चढ़ा महिला चोर गैंग, पुरुष साथियों संग ऐसे देती थीं वारदात को अंजाम

यूपी की कौशांबी पुलिस ने एक ऐसे शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है जो मंदिरों, मेलों और बाजारों में महिलाओं को निशाना बनाता था. इस गैंग में महिलाओं के साथ पुरुष शामिल हैं. आइए जानते हैं इनकी कहानी...

Advertisement
X
कौशांबी में पकड़ा गया शातिर चोर गैंग (Photo: ITG)
कौशांबी में पकड़ा गया शातिर चोर गैंग (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के कौशांबी में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो मंदिरों में दर्शन करने आने वाली महिलाओं के मंगलसूत्र और चेन चुराता था. इस गैंग में सात महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है. इनके पास से 19 मंगलसूत्र, पांच सर्जिकल ब्लेड, एक ऑटो और एक तमंचा बरामद किया गया है. 

गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी एक ही गांव के हैं, जिनकी पहचान- विमलेश सरोज, समीम खान, सरोज देवी, कचनी देवी, फुलमतिया देवी, ननकी देवी, अर्चना सरोज, क्रांति सरोज और कुमारी देवी के रूप में हुई है. 

पुलिस को मिली गुप्त सूचना के बाद सैनी पुलिस टीम ने एक ऑटो को रोककर तलाशी ली, जिसमें यह गैंग सवार था. ये लोग मंदिरों और बाजारों में भीड़ का फायदा उठाकर महिलाओं के गहने उड़ाते थे. एडिशनल एसपी राजेश सिंह ने बताया कि ये लोग मंदिरों, मेलों और बाजारों में महिलाओं के साथ स्नैचिंग करते थे. अब तक ये लोग कई महिलाओं को निशाना बना चुके हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

कौशांबी में पुलिस ने रेप के आरोपी का किया एनकाउंटर. (Photo: Screengrab)
UP: कौशांबी में रेप के आरोपी का एनकाउंटर... पैर में लगी गोली 
Kaushambi Riya Maurya bitten by snake
सांप ने 15 साल की लड़की को एक महीने में नौ बार डसा  
Husband rushed to hospital after drinking water from wife's hand (Photo: ITG)
तीज के दिन हुई लड़ाई तो पत्नी ने पिला दिया नशीला पदार्थ, पति की हालत गंभीर 
ओडिशा में लड़की के साथ गैंगरेप
काम दिलाने का झांसा देकर गौशाला में युवती से गैंगरेप, वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप 
शराब की 809 पेटियां बरामद.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
पंजाब से झारखंड जा रही करोड़ों की अंग्रेजी शराब पकड़ी, राजस्थान के दो युवक गिरफ्तार 

चोरी के औजार और हथियारों का जखीरा

इस गैंग के पास से सिर्फ मंगलसूत्र ही नहीं, बल्कि चोरी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजार भी मिले हैं. पुलिस ने इनके पास से 19 मंगलसूत्र, 5 सर्जिकल ब्लेड और एक अवैध तमंचा भी बरामद किया है. इन सर्जिकल ब्लेड्स का इस्तेमाल शायद भीड़ में आसानी से मंगलसूत्र काटने के लिए किया जाता था, और तमंचे का इस्तेमाल शायद पकड़े जाने पर डराने-धमकाने के लिए. ऐसा लगता है, ये सिर्फ चोर नहीं, बल्कि पेशेवर अपराधी हैं. 

Advertisement

गांव वालों का गैंग

पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि पकड़े गए सभी 9 आरोपी करारी थाना इलाके के बैशकाटी गांव के रहने वाले हैं. एक ही गांव के इतने सारे लोग मिलकर चोरी का गैंग चला रहे थे, यह बात हैरान करने वाली है. पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे और कितने गैंग्स अभी भी बाहर घूम रहे हैं, जो भगवान के घर को भी नहीं छोड़ रहे हैं?

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement