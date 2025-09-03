फुलमतिया, ननकी, कचनी... कौशांबी पुलिस के हत्थे चढ़ा महिला चोर गैंग, पुरुष साथियों संग ऐसे देती थीं वारदात को अंजाम

उत्तर प्रदेश के कौशांबी में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो मंदिरों में दर्शन करने आने वाली महिलाओं के मंगलसूत्र और चेन चुराता था. इस गैंग में सात महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है. इनके पास से 19 मंगलसूत्र, पांच सर्जिकल ब्लेड, एक ऑटो और एक तमंचा बरामद किया गया है.

गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी एक ही गांव के हैं, जिनकी पहचान- विमलेश सरोज, समीम खान, सरोज देवी, कचनी देवी, फुलमतिया देवी, ननकी देवी, अर्चना सरोज, क्रांति सरोज और कुमारी देवी के रूप में हुई है.

पुलिस को मिली गुप्त सूचना के बाद सैनी पुलिस टीम ने एक ऑटो को रोककर तलाशी ली, जिसमें यह गैंग सवार था. ये लोग मंदिरों और बाजारों में भीड़ का फायदा उठाकर महिलाओं के गहने उड़ाते थे. एडिशनल एसपी राजेश सिंह ने बताया कि ये लोग मंदिरों, मेलों और बाजारों में महिलाओं के साथ स्नैचिंग करते थे. अब तक ये लोग कई महिलाओं को निशाना बना चुके हैं.

चोरी के औजार और हथियारों का जखीरा

इस गैंग के पास से सिर्फ मंगलसूत्र ही नहीं, बल्कि चोरी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजार भी मिले हैं. पुलिस ने इनके पास से 19 मंगलसूत्र, 5 सर्जिकल ब्लेड और एक अवैध तमंचा भी बरामद किया है. इन सर्जिकल ब्लेड्स का इस्तेमाल शायद भीड़ में आसानी से मंगलसूत्र काटने के लिए किया जाता था, और तमंचे का इस्तेमाल शायद पकड़े जाने पर डराने-धमकाने के लिए. ऐसा लगता है, ये सिर्फ चोर नहीं, बल्कि पेशेवर अपराधी हैं.

गांव वालों का गैंग

पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि पकड़े गए सभी 9 आरोपी करारी थाना इलाके के बैशकाटी गांव के रहने वाले हैं. एक ही गांव के इतने सारे लोग मिलकर चोरी का गैंग चला रहे थे, यह बात हैरान करने वाली है. पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे और कितने गैंग्स अभी भी बाहर घूम रहे हैं, जो भगवान के घर को भी नहीं छोड़ रहे हैं?

