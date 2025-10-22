कौशांबी: पानी बहाने और जानवर बांधने को लेकर दो पक्षों में लाठी-डंडे चले, 12 के खिलाफ मुकदमा

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में एक मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया. ओदारपुर गांव में रास्ते में पानी बहाने और जानवर बांधने को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठीडंडे चले. इस दौरान दोनों ओर से ईंट और पत्थर भी चलाए गए. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है.

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों पक्ष के लोग हाथों में लाठीडंडे लेकर एक-दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं. इस झगड़े में महिलाएं भी शामिल थीं. बताया जा रहा है कि जितेंद्र कुमार पुत्र अशर्फीलाल ने अपने घर के पास पानी बहाना और जानवर बांधना शुरू किया, जिस पर पड़ोसी विपत लाल पुत्र सताई लाल ने आपत्ति जताई. इसी बात को लेकर कहासुनी हुई और विवाद बढ़ गया.

दो पक्षों में जमकर चले लाठीडंडे

दोनों पक्षों के बीच गालीगलौज के बाद बात हाथापाई तक पहुंच गई. वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

डीएसपी चायल अभिषेक सिंह ने बताया कि मामला चरवा थाना क्षेत्र के ओदारपुर गांव का है. पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर कार्रवाई की है. गांव के चौकीदार की तहरीर पर 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की जांच की जा रही है.

