scorecardresearch
 

Feedback

कासगंज: दो समुदायों में खूनी संघर्ष, चलीं ताबड़तोड़ गोलियां, वीडियो वायरल

कासगंज के सोरों कस्बे में गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो समुदायों में खूनी संघर्ष हो गया. लहरा रोड पर हुए इस विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें छह लोग घायल हो गए, एक की हालत गंभीर है. पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर लाइसेंसी हथियार जब्त किए हैं.

Advertisement
X
कासगंज में दो समुदायों के बीच बवाल (Photo- screengrab)
कासगंज में दो समुदायों के बीच बवाल (Photo- screengrab)

उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में सोरों कस्बे के लहरा रोड पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो समुदायों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई. मामूली कहासुनी ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए और एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है. 

कैसे भड़का विवाद? 

यह घटना बृहस्पतिवार की शाम सोरों के लहरा रोड पर हुई. दुकान के आगे गाड़ी खड़ी करने के कारण विवाद शुरू हुआ. गाली-गलौज और फायरिंग की गई, जिससे छह लोग घायल हुए. पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच गाली-गलौज और फायरिंग के दृश्य साफ तौर पर देखे जा सकते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

कासगंज में सास और दामाद के बीच मोहब्बत की चर्चा हर ओर होने लगी है (Photo: ITG)
गंदी मोहब्बत... सास-दामाद के बीच छह महीने से अफेयर, फोटो हुई वायरल तो सबको चला पता  
Mother-in-law and son-in-law's affair exposed in Kasganj (photo- ai-generated)
सास के प्यार में पागल दामाद ने की पत्नी की हत्या, प्राइवेट फोटोज वायरल 
Tesu Jhanjhi Story
प्रेम और बलिदान की कहानी, सदियों पुरानी परंपरा... कौन हैं टेसू-झांझी, चांदनी रात में होती है जिनकी शादी 
सास-ससुर और देवर पर टॉर्चर करने का आरोप.(Photo: Devesh Pal Singh/ITG)
फर्रुखाबाद से BJP सांसद की बहन से मारपीट, ससुर पर नहाते वक्त वीडियो बनाने का आरोप 
In Bulandshahr, a tractor full of devotees was hit by a container truck, killing 8 people
बुलंदशहर में बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर को कंटेनर ने मारी टक्कर, 8 लोगों की मौत... 43 घायल 

पुलिस ने क्या कार्रवाई की?

गोलीबारी में घायल हुए लोगों को सोरों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से एक गंभीर युवक को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी नगर आंचल चौहान भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं और स्थिति को नियंत्रण में लिया. पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने मौके से एक लाइसेंसी 315 बोर रायफल और एक रिवॉल्वर भी बरामद की है. 

Advertisement

अब क्या है स्थिति?

दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ थाना सोरों में लिखित तहरीर दी है. पुलिस वायरल वीडियो और मौके की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है. एसपी ने बताया कि घटना में इस्तेमाल होने वाले असलहा को भी बरामद कर लिया गया है. पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है और मामले की गहराई से जांच में जुटी हुई है. क्षेत्र में फिलहाल पुलिस बल तैनात है. तनाव की स्थिति है लेकिन हालात काबू में है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Karakat Election
    आर्थिक राशिफल
    Mokama Election
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    Mahua Chunav
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025 Schedule
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    Raghopur Election
    Buxar Election
    Advertisement