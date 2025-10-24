कासगंज: दो समुदायों में खूनी संघर्ष, चलीं ताबड़तोड़ गोलियां, वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में सोरों कस्बे के लहरा रोड पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो समुदायों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई. मामूली कहासुनी ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए और एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है.

कैसे भड़का विवाद?

यह घटना बृहस्पतिवार की शाम सोरों के लहरा रोड पर हुई. दुकान के आगे गाड़ी खड़ी करने के कारण विवाद शुरू हुआ. गाली-गलौज और फायरिंग की गई, जिससे छह लोग घायल हुए. पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच गाली-गलौज और फायरिंग के दृश्य साफ तौर पर देखे जा सकते हैं.

पुलिस ने क्या कार्रवाई की?

गोलीबारी में घायल हुए लोगों को सोरों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से एक गंभीर युवक को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी नगर आंचल चौहान भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं और स्थिति को नियंत्रण में लिया. पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने मौके से एक लाइसेंसी 315 बोर रायफल और एक रिवॉल्वर भी बरामद की है.

अब क्या है स्थिति?

दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ थाना सोरों में लिखित तहरीर दी है. पुलिस वायरल वीडियो और मौके की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है. एसपी ने बताया कि घटना में इस्तेमाल होने वाले असलहा को भी बरामद कर लिया गया है. पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है और मामले की गहराई से जांच में जुटी हुई है. क्षेत्र में फिलहाल पुलिस बल तैनात है. तनाव की स्थिति है लेकिन हालात काबू में है.

