महिला को 'वश में' कराने गया था राजाबाबू, तांत्रिक के हाथों गंवा बैठा अपनी जान, कानपुर में एकतरफा प्यार का खौफनाक अंत

एकतरफा प्यार और अंधविश्वास ने कानपुर देहात के युवक राजाबाबू की जान ले ली. प्रेमिका को वश में करने के लिए तांत्रिक के चक्कर में पड़े युवक को अपनी ही जान से हाथ धोना पड़ा. तांत्रिक ने ही उसकी हत्या कर दी. आरोपी ने दो लाख रुपये लेकर तंत्र क्रिया का झांसा दिया था और शराब के नशे में विवाद के बाद चाकू से वार कर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूरा खुलासा किया.

राजाबाबू की हत्या करने वाला तांत्रिक गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
राजाबाबू की हत्या करने वाला तांत्रिक गिरफ्तार (Photo: Screengrab)

एकतरफा प्यार में डूबा एक युवक तांत्रिक के पास गया तो था अपनी प्रेमिका को 'वश में' कराने लेकिन तंत्र क्रिया कराने के चक्कर में खुद अपनी जान से ही हाथ धो बैठा. कानपुर देहात में अंधविश्वास, तंत्र-मंत्र और लालच की वजह से हत्या की एक ऐसी वारदात हुई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर दिया है.

दरअसल कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र में 26 साल का राजा बाबू अपने गांव की रहने वाली युवती से प्यार करता था. राजाबाबू की प्रेम कहानी शुरू से ही एकतरफा थी. अप्रैल 2025 में उस लड़की की शादी हो गई. इससे परेशान राजा बाबू तंत्र-मंत्र की ओर चला गया और उसने उस शादीशुदा महिला को अपनी तरफ आकर्षित कराने के लिए वशीकरण का सहारा लिया और तांत्रिक नीलू से संपर्क किया.

तंत्र क्रिया का झांसा देकर ऐंठ लिए पैसे

आरोपी तांत्रिक ने पहले  'तंत्र क्रिया' के नाम पर उससे 36,000 रुपये ऐंठ लिए. इसी दौरान जब महिला का अपने पति से झगड़ा हुआ और वह मायके आई, तो राजाबाबू को लगा कि तंत्र विद्या काम कर गई है. लेकिन जब कुछ दिनों बाद वह दोबारा ससुराल लौट गई, तो राजाबाबू फिर से तंत्र क्रिया कराने के लिए उतावला हो गया. इस बार तांत्रिक नीलू ने उससे 6 लाख रुपये की मांग की और बाद में 2 लाख में 'बड़ी पूजा' करने का भरोसा दिया.

नशे में विवाद के बाद तांत्रिक ने की युवक की हत्या

इसके बाद 24 नवंबर की शाम, राजाबाबू और तांत्रिक औनहा पहुंचे. रास्ते में शराब और मिठाई खरीदकर सैयद बाबा मजार के पास खेत में पहुंचे. दोनों ने शराब पी और नशे में बहस होने लगी. पुलिस पूछताछ में नीलू ने बताया कि उसे डर था कि यदि बहस बढ़ी तो उसका झांसा पकड़ में आ जाएगा. इसी डर में जैसे ही राजा बाबू ज्यादा नशे में गिरा, नीलू ने चाकू से उसके सीने पर कई वार कर दिए और मौके पर ही उसकी हत्या कर दी.

आरोपी यहीं नहीं रुका. उसने हत्या को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की. राजा बाबू की फोटो उसके सीने पर रखी, ब्लेड पर खून लगाया, और फिर मृतक का मोबाइल, बैग और डेढ़ लाख रुपये लेकर फरार हो गय. बैग और कागजात जलाए, मोबाइल पानी में फेंका और चाकू झाड़ियों में छिपा दिया.

आरोपी तांत्रिक गिरफ्तार

कानपुर देहात की एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और CCTV फुटेज के आधार पर मामले का पूरा सच सामने आ गया. 30 नवंबर को पुलिस ने आरोपी नीलू को गिरफ्तार कर लिया. उसने अपराध स्वीकार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल चाकू और अन्य सामान बरामद कर लिए गए हैं.

---- समाप्त ----
