scorecardresearch
 

Feedback

कानपुर: पानी-पुरी का ठेला लगाता था 15 साल का छात्र, अपहरण के बाद मर्डर

पुलिस ने जांच शुरू की तो इलाके के एक सीसीटीवी फुटेज में कुलदीप को रात 11 बजे के बाद ठेला लेकर हाइवे की ओर जाते हुए देखा गया. इसके बाद से वह लापता हो गया. अगले दिन यानी 14 अगस्त को पनकी से कई किलोमीटर दूर शिवली इलाके में सड़क किनारे एक लाश पड़ी होने की सूचना मिली. पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे तो शव कुलदीप का निकला.

Advertisement
X
कुलदीप पनकी में पानी-पुरी का ठेला लगाता था और उसी से अपनी पढ़ाई का खर्च उठाता था. (Photo: ITG)
कुलदीप पनकी में पानी-पुरी का ठेला लगाता था और उसी से अपनी पढ़ाई का खर्च उठाता था. (Photo: ITG)

कानपुर में एक 15 वर्षीय छात्र की अपहरण के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान पनकी के गंगागंज निवासी कुलदीप निषाद के रूप में हुई है. कुलदीप पनकी में पानी-पुरी का ठेला लगाता था और उसी से अपनी पढ़ाई का खर्च उठाता था.

13 अगस्त की शाम को कुलदीप हमेशा की तरह पानी-पुरी का ठेला लेकर घर से निकला था. रात करीब 11 बजे तक वह ठेला लेकर वापस आ जाया करता था, लेकिन उस दिन वह घर नहीं लौटा. परिवार ने आसपास खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला. इसके बाद परिजनों ने पनकी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

सीसीटीवी फुटेज में दिखा कुलदीप

सम्बंधित ख़बरें

Fake call center
कानपुर में फर्जी कॉल सेंटर से 50 करोड़ की ठगी का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड पुलकित द्विवेदी गिरफ्तार 
Kinner Kajal killed by lover aakash
प्यार, धोखा और ब्लैकमेलिंग... हैरान कर देगी कानपुर की किन्नर काजल के कत्ल की कहानी 
Double murder in Kanpur, suicide in Satna: What is the connection?
कानपुर में डबल मर्डर का सतना में सुसाइड से क्या है कनेक्शन? देखें  
Crime
Kanpur के किन्नर काजल और उसके भाई की हत्या करने वाले आकाश ने सतना में की सुसाइड 
kanpur leather
कानपुर की चमड़ा इंडस्ट्री पर संकट! अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने से 2000 करोड़ का निर्यात रुका, चीन-PAK को फायदा 

पुलिस ने जांच शुरू की तो इलाके के एक सीसीटीवी फुटेज में कुलदीप को रात 11 बजे के बाद ठेला लेकर हाइवे की ओर जाते हुए देखा गया. इसके बाद से वह लापता हो गया. अगले दिन यानी 14 अगस्त को पनकी से कई किलोमीटर दूर शिवली इलाके में सड़क किनारे एक लाश पड़ी होने की सूचना मिली. पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे तो शव कुलदीप का निकला.

Advertisement

पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया

परिवार का आरोप है कि पानी-पुरी का ठेला लगाने को लेकर इलाके के ही दो लोगों से विवाद हुआ था, और उन्हीं पर शक जताया जा रहा है. पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. हालांकि, अभी तक हत्या के पीछे की असली वजह और हत्यारों की पहचान साफ नहीं हो सकी है.

एसीपी शिखर कुमार ने बताया कि, 'लड़का 13 अगस्त को लापता हुआ था और 14 अगस्त को उसकी बॉडी बरामद की गई. शव को पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया गया है. कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है. जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement