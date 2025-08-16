कानपुर: पानी-पुरी का ठेला लगाता था 15 साल का छात्र, अपहरण के बाद मर्डर

कानपुर में एक 15 वर्षीय छात्र की अपहरण के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान पनकी के गंगागंज निवासी कुलदीप निषाद के रूप में हुई है. कुलदीप पनकी में पानी-पुरी का ठेला लगाता था और उसी से अपनी पढ़ाई का खर्च उठाता था.

13 अगस्त की शाम को कुलदीप हमेशा की तरह पानी-पुरी का ठेला लेकर घर से निकला था. रात करीब 11 बजे तक वह ठेला लेकर वापस आ जाया करता था, लेकिन उस दिन वह घर नहीं लौटा. परिवार ने आसपास खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला. इसके बाद परिजनों ने पनकी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

सीसीटीवी फुटेज में दिखा कुलदीप

पुलिस ने जांच शुरू की तो इलाके के एक सीसीटीवी फुटेज में कुलदीप को रात 11 बजे के बाद ठेला लेकर हाइवे की ओर जाते हुए देखा गया. इसके बाद से वह लापता हो गया. अगले दिन यानी 14 अगस्त को पनकी से कई किलोमीटर दूर शिवली इलाके में सड़क किनारे एक लाश पड़ी होने की सूचना मिली. पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे तो शव कुलदीप का निकला.

पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया

परिवार का आरोप है कि पानी-पुरी का ठेला लगाने को लेकर इलाके के ही दो लोगों से विवाद हुआ था, और उन्हीं पर शक जताया जा रहा है. पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. हालांकि, अभी तक हत्या के पीछे की असली वजह और हत्यारों की पहचान साफ नहीं हो सकी है.

एसीपी शिखर कुमार ने बताया कि, 'लड़का 13 अगस्त को लापता हुआ था और 14 अगस्त को उसकी बॉडी बरामद की गई. शव को पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया गया है. कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है. जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.'

