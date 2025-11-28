scorecardresearch
 
दिल्ली से बनारस जा रही स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 40 यात्रियों की बाल-बाल बची जान

कानपुर के रामा देवी फ्लाईओवर पर दिल्ली से बनारस जा रही एक स्लीपर बस में अचानक आग लग गई. बस में 35-40 यात्री सवार थे, जो समय रहते नीचे उतर गए और बड़ा हादसा टल गया. आग कुछ ही मिनटों में इतनी बढ़ी कि पूरी बस जलकर खाक हो गई. फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई और पुलिस ने यात्रियों को दूसरी बस से बनारस रवाना किया.

आग लगने से हाईवे पर लगा जाम.(Photo: Ranjay Singh/ITG)
दिल्ली से बनारस जा रही एक स्लीपर बस में शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा होते-होते बच गया. कानपुर के रामा देवी फ्लाईओवर पर अचानक बस में आग लग गई. बस में उस समय 35 से 40 यात्री सवार थे. आग देखते ही यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और सभी लोग तुरंत बस से नीचे उतर आए.

कुछ ही मिनटों में आग इतनी तेज हो गई कि पूरी बस जलकर राख हो गई. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम ने मुश्किल से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस बिल्कुल खंडहर बन चुकी थी. गनीमत रही कि यात्री समय रहते बाहर आ गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था.

यात्रियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

स्थानीय लोगों ने बताया कि आग लगते ही यात्रियों ने बिना देर किए दरवाजे और खिड़कियों से निकलकर अपनी जान बचाई. बस में धुआं भरता देख लोग सड़क पर दौड़कर दूर हट गए. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही देर में बस का पूरा ढांचा जलकर गिरने लगा. पुलिस के अनुसार, आग किस वजह से लगी इसका अभी पता नहीं चल सका है. हालांकि शुरुआती अनुमान है कि इंजन के हिस्से में अचानक गर्मी या तकनीकी खराबी से आग लगी होगी.

पुलिस और दमकल ने संभाला मोर्चा, हाईवे पर लगा जाम

घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंचीं. दमकलकर्मियों ने आग बुझाने में काफी देर तक मेहनत की. एसीपी आशुतोष कुमार ने बताया कि बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. पुलिस ने यात्रियों को दूसरी बस से बनारस के लिए रवाना कर दिया.

हादसे के बाद कानपुर-दिल्ली-हावड़ा हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया. वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और ट्रैफिक पुलिस जाम को सुचारू करने में जुटी रही. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन बस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी है.

